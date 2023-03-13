我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劍指北京 澳英美宣布20年內打造下一代核動力潛艦

中國挑戰進逼 美編列8420億美元國防預算創新高

李強：兩岸一家人 台胞台企融得進

台灣新聞組／綜合14日電
大陸總理李強（右）13日出席首場記者會，形容兩岸同胞一家人，鼓勵更多台胞台企到大陸來。（中新社）
大陸總理李強（右）13日出席首場記者會，形容兩岸同胞一家人，鼓勵更多台胞台企到大陸來。（中新社）

大陸國務院總理李強昨在人大會議閉幕後的首場總理記者會對台「送暖風」，形容兩岸同胞一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，鼓勵更多台胞台企到大陸來，「不只願意來，還要融得進，有更好的發展」。大陸國家主席習近平昨重申，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動。

針對習近平和李強涉台談話，陸委會回應，中共對台主張本質是矮化台灣、片面扭曲事實；「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

李強昨首度以大陸總理身分出席記者會，本報系聯合報記者提問：「大陸方面表示，始終尊重、關愛、造福台灣同胞；隨著大陸防疫政策優化調整，兩岸民眾期待盡快全面恢復兩岸正常交流往來，大陸方面針對推動兩岸經濟文化交流合作及人員往來有何規畫？」

李強回答強調，兩岸同胞是一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，大陸將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。他並指出，要讓更多的台胞、台企到大陸，不僅是願意來，還要融得進，有更好的發展。

習近平昨在人大會議閉幕會發表談話指出，「要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義」。

陸委會主委邱太三在立法院被問到北京對台政策時表示，基本上習近平的對台基調，就是所謂的促統促融，跟反台獨、反介入，不過，他們還是沒有看到整體台灣人民最重要的核心所在，就是希望能尊重台灣的主權跟領土，更重要是，尊重台灣民主自由機制。

李強 習近平 北京

上一則

二膽失聯兵將被判逃兵？ 金門檢察官曝可能後果

下一則

邱太三：縱使競爭對抗 兩岸仍有溝通機制

延伸閱讀

紐時：沙烏地伊朗早有意復交 習近平藉機塑形象

紐時：沙烏地伊朗早有意復交 習近平藉機塑形象
習近平、李強涉台談話 陸委會批扭曲事實矮化台灣

習近平、李強涉台談話 陸委會批扭曲事實矮化台灣
傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談
回應習近平開啟第三任 邱太三：尊重台灣主權跟領土

回應習近平開啟第三任 邱太三：尊重台灣主權跟領土

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家