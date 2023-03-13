李強：兩岸一家人 台胞台企融得進

大陸總理李強（右）13日出席首場記者會，形容兩岸同胞一家人，鼓勵更多台胞台企到大陸來。（中新社）

大陸國務院總理李強 昨在人大會議閉幕後的首場總理記者會對台「送暖風」，形容兩岸同胞一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，鼓勵更多台胞台企到大陸來，「不只願意來，還要融得進，有更好的發展」。大陸國家主席習近平 昨重申，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動。

針對習近平和李強涉台談話，陸委會回應，中共對台主張本質是矮化台灣、片面扭曲事實；「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京 當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

李強昨首度以大陸總理身分出席記者會，本報系聯合報記者提問：「大陸方面表示，始終尊重、關愛、造福台灣同胞；隨著大陸防疫政策優化調整，兩岸民眾期待盡快全面恢復兩岸正常交流往來，大陸方面針對推動兩岸經濟文化交流合作及人員往來有何規畫？」

李強回答強調，兩岸同胞是一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，大陸將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。他並指出，要讓更多的台胞、台企到大陸，不僅是願意來，還要融得進，有更好的發展。

習近平昨在人大會議閉幕會發表談話指出，「要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義」。

陸委會主委邱太三在立法院被問到北京對台政策時表示，基本上習近平的對台基調，就是所謂的促統促融，跟反台獨、反介入，不過，他們還是沒有看到整體台灣人民最重要的核心所在，就是希望能尊重台灣的主權跟領土，更重要是，尊重台灣民主自由機制。