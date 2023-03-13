路透：恐中國採取全面封鎖 台灣國防開支聚焦武器裝備

M142高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(路透)

路透報導，台灣軍方發布的報告顯示，台灣今年的國防開支將聚焦準備武器和裝備，其中包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存，以因應中國可能對台採取「全面封鎖」。

中國去年8月在台灣周邊舉行大規模軍事演習，並且發射飛彈越過台北上空以及宣布設立禁飛區和禁航區，以模擬解放軍如何在戰爭中切斷台灣的對外聯繫。

在路透所見、準備尋求立法院批准的預算 報告中，台灣國防部 說他們自去年開始檢討其戰略燃料儲備和維修能力，但未說明細節。

台灣國防部表示，為「預防台灣海峽遭到全面封鎖」，今年的國防支出將包括補充砲彈和火箭彈庫存、以及F-16戰機零件，「以提升持續戰力」。

在針對中國威脅的最新評估中，台灣國防部表示，中國軍隊一直進行多軍兵種聯合演習，著眼於控制戰略要地並拒止外國軍隊介入。

台灣國防部在部長邱國正15日赴立法院備詢之前發布這份報告指出：「近來，共軍 的演習和訓練模式已從單一軍種調整為陸海空和火箭軍聯合作戰。共軍正轉向實戰模式，從訓練轉向備戰。」

台灣國防部表示，中國已系統性提升其在台灣周邊「聯合戰備」警巡兵力及進行實戰化訓練。

負責監控台海的解放軍東部戰區去年出動超過1700架次飛機入侵台灣防空識別區。國防部表示，這個數字是2021年的2倍多，對台灣國防構成「重大威脅」。

台灣國防部還說，中國常態化於渤海、黃海及台灣海峽周邊開設禁航區。

中國希望提升自身實力以打入從日本小笠原羣島到太平洋島嶼的「第二島鏈」，並企圖「扼控」巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，這3個水道對進入太平洋和東海至關重要。

根據台灣國防部，北京還將繼續透過「灰色地帶」戰略來測試台灣的反應，包括向台灣附近地區派遣無人機、氣球和漁船。

台灣國防部並表示，今年將在預算中優先購買美國製造的主要武器，包括刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile），以及全名為M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）的「海馬士多管火箭發射器」。