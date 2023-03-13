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路透：恐中國採取全面封鎖 台灣國防開支聚焦武器裝備

中央社台北13日綜合外電報導
M142高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(路透)
M142高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(路透)

路透報導，台灣軍方發布的報告顯示，台灣今年的國防開支將聚焦準備武器和裝備，其中包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存，以因應中國可能對台採取「全面封鎖」。

中國去年8月在台灣周邊舉行大規模軍事演習，並且發射飛彈越過台北上空以及宣布設立禁飛區和禁航區，以模擬解放軍如何在戰爭中切斷台灣的對外聯繫。

在路透所見、準備尋求立法院批准的預算報告中，台灣國防部說他們自去年開始檢討其戰略燃料儲備和維修能力，但未說明細節。

台灣國防部表示，為「預防台灣海峽遭到全面封鎖」，今年的國防支出將包括補充砲彈和火箭彈庫存、以及F-16戰機零件，「以提升持續戰力」。

在針對中國威脅的最新評估中，台灣國防部表示，中國軍隊一直進行多軍兵種聯合演習，著眼於控制戰略要地並拒止外國軍隊介入。

台灣國防部在部長邱國正15日赴立法院備詢之前發布這份報告指出：「近來，共軍的演習和訓練模式已從單一軍種調整為陸海空和火箭軍聯合作戰。共軍正轉向實戰模式，從訓練轉向備戰。」

台灣國防部表示，中國已系統性提升其在台灣周邊「聯合戰備」警巡兵力及進行實戰化訓練。

負責監控台海的解放軍東部戰區去年出動超過1700架次飛機入侵台灣防空識別區。國防部表示，這個數字是2021年的2倍多，對台灣國防構成「重大威脅」。

台灣國防部還說，中國常態化於渤海、黃海及台灣海峽周邊開設禁航區。

中國希望提升自身實力以打入從日本小笠原羣島到太平洋島嶼的「第二島鏈」，並企圖「扼控」巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，這3個水道對進入太平洋和東海至關重要。

根據台灣國防部，北京還將繼續透過「灰色地帶」戰略來測試台灣的反應，包括向台灣附近地區派遣無人機、氣球和漁船。

台灣國防部並表示，今年將在預算中優先購買美國製造的主要武器，包括刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile），以及全名為M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）的「海馬士多管火箭發射器」。

國防部 預算 共軍

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