「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

對於金門上兵泳渡中國案，陸委會回應指出，請社會各界靜待查證結果。（圖／聯合報系資料照片）

一名金門現役軍人失蹤案遭披露人已經在中國廈門，震驚社會各界，台陸委會對此僅表示，國防部 刻正就本案進行釐清中，請社會各界靜待查證結果。

3月9日失聯的金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵，10日遭媒體披露已經穿救生衣游泳 到中國廈門，金門立委陳玉珍也證實陳姓上兵人在中國。公開資料顯示，這是1979年林毅夫叛逃案以來，首度有現役軍人從金門泅到對岸。對此驚人事件，陸委會10日晚間僅簡短回應指出，「國防部刻正就本案進行釐清中，請社會各界靜待查證結果」。

而《陸海空軍刑法》第39條規定，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處五年以下有期徒刑。但於六日內自動歸隊者，減輕其刑；第40條則規定，無故離去或不就職役逾六日者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。罪名比較重的是第24條，「投敵者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。

另根據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，兩岸雙方在人員遣返 上，「同意依循人道、安全、迅速、便利原則，在原有基礎上，增加海運或空運直航方式，遣返刑事犯、刑事嫌疑犯，並於交接時移交有關卷證（證據）、簽署交接書」。

不過目前案件仍由國防部等單位查證中，具體發生經過、動機等皆尚不明確，是否是涉及《陸海空軍刑法》、或者刑事案件也並未有定論。