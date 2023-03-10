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台外交部：有心人士操作「疑美論」 為中國塗脂抹粉

記者歐陽良盈／台北即時報導
美日聯合軍事演練中的兩國神盾艦。 圖／美國國防部
美日聯合軍事演練中的兩國神盾艦。 圖／美國國防部

台外交部今上午發布新聞稿指出，近來有媒體和有心人士頻繁操作「疑美論」認知作戰，手法、伎倆如出一轍，但扭曲誇大程度卻與日俱增，甚至憑空杜撰政府迎合美國毀掉台積電的訊息，捏造「熱心當美軍彈藥庫，為晶圓廠突然像北溪那般被炸光預寫了劇本」等情節，惡意扭曲民間企業商業投資決定，以及台美安全合作的正面發展。

「意圖將民主台灣送入極權中國虎口的目的，昭然若揭」台外交部表示，台灣擁有成熟健全的民主制度，向來以高度保障言論自由的社會及媒體環境為世人稱羨，但近來特定媒體卻以此為保護傘，不顧媒體公信力，「以純然想像的小說情節取代分析，甘做境外敵對勢力的傳聲筒」，協助境外敵對勢力弱化、侵蝕台灣引以為傲的民主基礎，令人心寒。

台外交部表示，這些傳聞都是為了激化台灣社會內部對立，以及破壞民眾對政府的信任，為中國共產黨極權政府對台武力威脅、扼殺台灣國際空間、在國際上擴張威權主義等行為塗脂抹粉。背後目的是為了分化台美關係、弱化國人對政府和美國的信任，企圖將民主的台灣送入極權中國的虎口。

台外交部重申，近期杜撰的認知作戰力道和頻率不減反增，請民眾對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制查明，同時也籲特定人士及媒體勿以淪為統戰工具為榮，回歸事實和專業，守護台灣共同價值及國家利益。

台灣部隊軍事演練。圖/聯合報系資料照
台灣部隊軍事演練。圖/聯合報系資料照

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