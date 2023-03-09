蓋洛普2024民調／3成6支持賴清德選總統 藍營組合墊底

鄭文燦（左）、民進黨主席賴清德（右）。(取材自臉書)

中廣蓋洛普於台北時間10日上午公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，其中顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘 搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨 的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後，尚未決定為15.57％。

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後。(取材自中廣蓋洛普民調)

另根據該民調 ，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選，3成3民眾支持鴻海創辦人郭台銘儘早回歸國民黨。

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，根據該民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選。(取材自中廣蓋洛普民調)

在各陣營總統候選人支持度方面，民進黨內可能總統人選中，支持賴清德出馬競選總統的民調為46.47％，行政院長陳建仁為7.91％，鄭文燦3.26％。

國民黨內方面，侯友宜選總統支持度為33.45％，如果郭台銘有國民黨籍，則獲19.7％支持，朱立倫為8.09％。

而民眾黨及無黨籍可能的總統提名候選人支持度方面，支持柯文哲的民調有30.54％，無黨籍郭台銘則為23.33％。

該民調調查對象為台灣地區22縣市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率為58.96％，針對有效樣本性別、年齡、戶籍地進行加權，完成電訪有效樣本數1076份，在95%信賴水準之下，正負誤差為2.99%，調查時間為3月7至9日，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統執行調查。