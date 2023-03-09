我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府新預算 加碼數十億美元要「勝過中國」

人大選舉2952票贊成0反對 習近平3度當選國家主席

蓋洛普2024民調／3成6支持賴清德選總統 藍營組合墊底

記者程遠述／台北10日電
鄭文燦（左）、民進黨主席賴清德（右）。(取材自臉書)
鄭文燦（左）、民進黨主席賴清德（右）。(取材自臉書)

中廣蓋洛普於台北時間10日上午公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，其中顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後，尚未決定為15.57％。

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，若民進黨由副總統賴...
中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後。(取材自中廣蓋洛普民調)

另根據該民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選，3成3民眾支持鴻海創辦人郭台銘儘早回歸國民黨。

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，根據該民調，有近5...
中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，根據該民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選。(取材自中廣蓋洛普民調)

在各陣營總統候選人支持度方面，民進黨內可能總統人選中，支持賴清德出馬競選總統的民調為46.47％，行政院長陳建仁為7.91％，鄭文燦3.26％。

國民黨內方面，侯友宜選總統支持度為33.45％，如果郭台銘有國民黨籍，則獲19.7％支持，朱立倫為8.09％。

而民眾黨及無黨籍可能的總統提名候選人支持度方面，支持柯文哲的民調有30.54％，無黨籍郭台銘則為23.33％。

該民調調查對象為台灣地區22縣市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率為58.96％，針對有效樣本性別、年齡、戶籍地進行加權，完成電訪有效樣本數1076份，在95%信賴水準之下，正負誤差為2.99%，調查時間為3月7至9日，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統執行調查。

民調 郭台銘 國民黨

上一則

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除

下一則

柯文哲訪美行傳遭「已讀不回」 民眾黨：無法提前曝光

延伸閱讀

不建議現任議員選立委 賴清德主導2024提名 劍指侯友宜

不建議現任議員選立委 賴清德主導2024提名 劍指侯友宜
觀察站／朱立倫不戰2024 藍剩侯友宜、郭台銘對決？

觀察站／朱立倫不戰2024 藍剩侯友宜、郭台銘對決？
民調：2024三腳督 侯賴只差4個百分點

民調：2024三腳督 侯賴只差4個百分點
新聞評論／本命區黑金漫天 賴清德如何續命

新聞評論／本命區黑金漫天 賴清德如何續命

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」