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「白娘子傳奇」夏光莉 向藍文青討220萬夫妻財產敗訴　

記者王聖藜／台北即時報導
藍文青、夏光莉。(本報資料照片)
藍文青、夏光莉。(本報資料照片)

以演出「白娘子傳奇」走紅的台灣資深女藝人夏光莉（本名夏宗莉）與男藝人藍文青分手，提民事訴訟主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元（台幣，下同，約220.4萬美元），台北地院認為，夏光莉、藍文青沒有法律上的夫妻關係，判她敗訴。可上訴。

夏光莉遞狀說，她1995年開始與藍文青開設「藍寶寶」麻辣火鍋店，幫忙店裡的大小事，外界都認為火鍋店是由他們共同經營，後來，兩人再跨足房地產業，她又讓藍的建設公司獲利。

夏光莉主張，藍文青後來瞞著她出入酒店聲色場所，且不止有一位外遇對象，時間長達15年，同時生下3名子女，她與藍自此不斷爭吵，2020年藍即離家外住，因此提告要求分配夫妻剩餘財產的差額。

夏光莉表示，她與藍文青共同經營事業，客觀上不僅具「性」及「生活」的共同，並有「經濟」上的共同，主觀上兩人有結為夫妻的意思。

夏女的律師則出庭主張，夏光莉、藍文青實際上屬於夫妻關係，兩人共有的不動產價值約1億6448萬元（約528萬美元），夫妻剩餘財產差額是1億3712萬多元，請求法院判決藍文青給付夏光莉一半金額約6856萬元。

不過，法官審理卻認為，夏光莉與藍文青從未舉行結婚儀式，兩人沒有法律上的婚姻關係，夏光莉無從依民法規定要求分配夫妻剩餘財產，夏光莉請求不適格，判決她敗訴。

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