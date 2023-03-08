台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

龍巖集團創辦人暨總裁李世聰8日病逝，享壽65歲，集團也發聲明表示，總裁安詳離世，家屬皆等陪同在側，圓滿人生最後旅程。

李世聰出身北投商賈之家，30多歲時無意間跨入殯葬業，雖是門外漢，但改變產業的創意，常令人印象深刻，也顛覆傳統對「送行者」（喪葬禮儀師）的觀感，從原本沒幾人的小公司，發展到上千名員工的產業龍頭，甚至成為國內首檔上櫃的陰宅股公司。

熱愛投資 的李世聰，在本業外也多角化布局，除跨足金融市場，還曾有意購買壹傳媒，並跨足有線電視，他還與長笛公主賴英里，一起經營私人飛機公司。10年前李世聰以約250多億元台幣身價登上富比士雜誌台灣富豪榜，由於行業特殊，還被選為封面人物。

2017年4月，李世聰參加1名科技業大老餐宴，席間氣氛熱絡，或許喝多了，李上台唱歌時身體有些搖晃，下台後就趴在桌上，當時身邊朋友也不以為意，以為李只是喝醉。

但剛好有台大醫師在現場，發現李世聰疑似中風 ，在第一時間送醫，讓他不僅逃過死劫，且極為罕見地，李的身體機能後來逐漸恢復，幾乎沒留下後遺症。

幸運撿回1條命的李世聰，體認到人生無常，對未來也有不同想法，因此決定加速啟動財產傳承與二代接班，後已將事業交棒給女兒Kelly Lee（李凱莉）。他每每向友人說起在鬼門關前走1遭的故事，都笑著說：「現在覺得每活1天，都像是賺到的！」