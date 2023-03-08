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170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

記者蕭雅娟、鄭媁、李奕昕／台北即時報導
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

台灣竹聯幫仁堂明仁會日前在台北市大直萬豪酒店舉辦春酒，安排170名旗袍辣妹站在酒店大門口迎賓，轄區中山警分局長陳金城得知後警告飯店業者不可消極配合黑幫囂張行為，否則封鎖飯店周邊強勢執法，辣妹們最後退回飯店內。

事後上百名旗袍辣妹送客仍被拍成影片在網路轉傳，立委昨天質詢時直呼黑道太囂張，要求內政部拿出態度。內政部長林右昌表示，第一時間警察已採取嚇阻，他的立場一定是全力支持警察。警政署昨晚通令全國掃蕩明仁會據點。

明仁會當晚在萬豪酒店席開85桌，近千人到場參與，170名旗袍辣妹原本被安排站在1樓大廳，宛如星光大道，氣勢囂張。

陳金城昨天說，當時對飯店人員講話「有點大聲」，但他明確表達警方立場，「他們站山來，我一定翻臉」。五星飯店警方執法有所受限，但也不能漠視黑幫囂張行為。

中山分局指出，飯店原本允諾幫派在大門列隊迎賓，令人不解，警方不容黑幫挑釁公權力，經過溝通，旗袍辣妹退縮至電梯口與5樓會場。

當天警方部屬逾百名警力攔檢、維安監控，共盤查近千人，攔檢4名未成年依法帶回通知監護人，另查獲1名通緝犯、1人無故攜帶折疊刀違反社會秩序維護法。

警政署認為幫派刻意壯大聲勢，公然挑戰公權力，下令刑事局專案蒐報掃蕩，昨晚針對北台灣竹聯幫明仁會、旭仁會圍事、經營、依附之行業全面臨檢。

近來五星級飯店偶有住客抱怨大批警力進入飯店，造成不便，與警方協調僅將警力派駐飯店外、地下停車場；基層感慨時代真的變了，飯店選擇給幫派人士方便，卻不願配合警方蒐證。

國民黨立委洪孟楷質詢批評，飯店業者竟阻止警察入內臨檢，還不能進去上廁所，五星酒店難道是化外之地？要求林右昌思考，能否在兩周內找飯店業者來討論，後續不要再有這樣的行徑發生；林右昌說「可以」。

警察 幫派 內政部

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