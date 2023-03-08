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WSJ：海纜中斷無法連網 台灣離島窺戰時可能情景

中央社馬祖東引8日綜合外電報導
台灣馬祖間兩條海底電纜2月接連中斷，華爾街日報報導，斷纜讓居民無法連網路，或可一窺中國攻擊後可能出現的情景。圖為馬祖北竿。記者邱瓊玉／攝影
台灣馬祖間兩條海底電纜2月接連中斷，華爾街日報報導，斷纜讓居民無法連網路，或可一窺中國攻擊後可能出現的情景。圖為馬祖北竿。記者邱瓊玉／攝影

中華電信台灣馬祖間兩條海底電纜上月接連中斷，造成馬祖居民通信受影響。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，斷纜使得家人無法聯繫、商業只能現金交易，或可一窺中國攻擊後可能出現的情景。

華爾街日報報導，數十年來，距離中國海岸不到50公里的東引島，居民一向生活在台北和北京間緊張局勢的邊緣。過去一個月來，島上居民更體驗到當台海爆發衝突時可能發生的情況。

2月2日一艘中國漁船損壞一條連接東引島和台灣本島的海底通信電纜。6天後，台北和馬祖間另一條海纜又被一艘中國貨輪勾斷。

台馬兩條海纜全斷，導致馬祖列嶼上許多居民沒辦法連接網路。網路銀行斷線，收銀系統當機，迫使當地商業活動重新依賴現金交易。當地主要經濟支柱旅遊業瀰漫不安的氣氛。

中華電信加緊趕工擴增微波備援系統，利用這套系統支援網路連線，維持一些基本網路服務。當地居民說，斷纜已對日常生活造成嚴重影響，他們已經很多天沒辦法打電話和收發訊息。

馬祖居民說，沒人相信如今可能發生沒有網路連線這種事情。

14條海底電纜從台灣本島延伸出來，其中一些電纜埋在海床下約兩公尺深的地方。這些電纜是都是光纖線路，大約澆花的園藝水管那麼粗，提供台灣本島約95%的數據和語音傳輸，以及提供大部分的亞洲地區連網。

根據報導，軍事分析家認為，一旦台海爆發衝突，北京當局初期恐將鎖定這些海底電纜為目標。

從俄烏戰爭中可以看到，小國面臨入侵之際，無論在爭取全球援助或協調抵禦行動上，網路扮演至關重要的角色。

報導說，倘若中國切斷台灣的海底電纜，島上大多地區將無法連上網路，而陷入不利局面。

目前沒有證據顯示北京蓄意切斷馬祖的網路連線，或打算在近期對台灣採取類似的行動。

台灣的立委說，斷纜事件凸顯嚴重的國安漏洞。

連江縣民進黨黨部主任李問說：「馬祖發生網路斷線的情況，台灣本島也有可能發生同樣的狀況。」

根據中華電信，馬祖過去5年曾發生20多次海底電纜受損事件，但兩條電纜接連被破壞還是首次，導致長時間網路斷線。

中華電信表示，微波備援系統能夠提供馬祖地區約1/4的網路服務需求，將優先服務當地政府機構、醫院和各地軍事營區。

馬祖居民表示，手機網路斷線至少4天，家裡網路也好幾週沒辦法連線。

數位發展部表示，已經開始研究使用類似馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。數位發展部計畫在700多個據點進行測試。

官員表示，馬祖這次的經驗替台灣其他地區上了寶貴的一課。

國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗說：「我們必須要讓我們的網路更有韌性，讓無線通信的傳輸方式多元化，才能應對一些緊急情況。」

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