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吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往

中央社台北8日電
台外交部長吳釗燮。（歐新社）
台外交部長吳釗燮。（歐新社）

台外交部長吳釗燮近日接受英國「經濟學人」專訪表示，中國無權決定台灣如何與國際社會交往，台灣歡迎任何國際友人來訪，國際友人以任何形式表達支持，都可以讓台灣民眾知道「我們並不孤單」。

台外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮近日接受英國「經濟學人」（The Economist）專訪，吳釗燮指出，中國在去年以時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台發動軍演，中國無權決定台灣如何與國際社會交往，台灣歡迎任何國際友人來訪，國際友人以任何形式表達支持，都可以讓台灣民眾知道「我們並不孤單」。

吳釗燮也指出，台灣強化不對稱戰力，積極推動軍事革新，全力做好自我防衛準備，並爭取國際支持，以因應中國可能的入侵。

針對台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進展，吳釗燮說明，包括日本、澳洲、加拿大等主要成員國均同意台灣符合該協定高標準的規範，迄今沒有任何國家表示不支持，但由於中國也同時申請加入，鑒於中國對全球經濟的影響力，各會員國在接受台灣入會及面臨中國可能的報復之間，採取更謹慎地權衡處理。

吳釗燮也針對俄烏戰爭表示，台灣政府在俄羅斯入侵烏克蘭後，決定加入國際制裁俄羅斯的行列，並立即捐贈27噸醫療物資，隨後並將全民募集的近600噸救援物資及3300萬美元善款，透過波蘭、斯洛伐克、捷克及立陶宛等鄰近國家，迅速將台灣的溫暖關懷送到在戰火中守護家園的烏克蘭人民手中，以具體行動展現對烏國的支持與協助。

另一方面，台灣在俄烏戰爭後也更加防範中國以認知作戰，釋放假訊息，企圖削弱民眾信心，影響台海和平安全情勢。

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