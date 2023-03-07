彭博：麥卡錫證實將在美會蔡英文 不排除訪台

蔡英文總統（前左）2018年8月「同慶之旅」過境美國洛杉磯，參觀雷根總統圖書館。圖為雷根總統曾乘坐的空軍1號飛機。(圖：總統府提供)

彭博新聞報導，美國眾議院 議長麥卡錫 （ Kevin McCarthy）7日證實，將會在美國與台灣總統蔡英文會面。麥卡錫同時強調，不排除仍會有造訪台灣計畫；不過麥卡錫並未透露更多有關會面地點和時間的細節。

蔡英文總統近期將出訪中美洲，並過境美國與眾議院議長麥卡錫會面。據悉，相關行程已經完全安排妥當，台方與美方也達成默契，蔡總統將以「過境外交」的方式訪美，預計停留加州 及紐約，不過是否在紐約回到康乃爾大學演說，目前是未知數。

過去中華民國元首曾幾度因出訪引發爭議，前總統李登輝曾在1995年專程訪美，並回母校康乃爾大學演講，雖達成外交突破，但也被視為引發1995及96年台海飛彈危機的重要原因。

英國「金融時報」報導，麥卡錫計畫與蔡總統在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

據悉，麥卡錫上任後，曾經釋出可能循前眾議長裴洛西模式訪台，但麥卡錫並未給予台方明確時間點，且美方及台方對於裴洛西上次訪台引發軍事演習，都有所顧慮，因此雙方達成共識，讓麥卡錫和蔡總統在美國見面，讓美中台三方減壓。

據悉，蔡總統預計訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，過境加州時，除與麥卡錫會晤，也將在雷根圖書館發表演說。雖然總統府及外交部都沒有對外證實相關傳言，但蔡總統出訪規畫的確已經箭在弦上，且「很快就會成行」並宣布相關安排，台方外交團隊已經到美國溝通，確保蔡總統的過境訪美行程能夠順利。

另據了解，雖然之前外界猜測蔡總統是否可能單獨訪美，但為了保持「零意外」，這趟出訪以「保守模式」規畫，因此才安排在出訪中美洲邦交國途中過境美國，對於台方及美方來說，都是避免刺激中國的方式。

國民黨立委江啟臣表示，麥卡錫方面應也有受相關壓力，如果真正關心台灣，就不要造成台海緊張。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，麥卡錫上任美國眾議院議長後，就有很多訊息聲稱他有可能來台灣，「我們都歡迎」，如果蔡總統出訪美國與麥卡錫碰面，也是很好的安排。

民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡總統訪美是否會晤麥卡錫當然事關重要，但相關的危機管理機制還是要建立，最怕就是情勢上誤判，造成擦槍走火。

台灣因國際處境艱困，元首到美國「過境外交」已經行之有年。李登輝在1994年訪問中南美洲及非洲，過境美國夏威夷，但當時美國堅持「一個中國」政策，反對李登輝夜宿夏威夷，只安排到空軍基地休息，李登輝強烈不滿，拒下飛機。隔年在美國參眾兩院支持及柯林頓政府同意之下，李登輝以私人名義、非官方身分訪美，並前往母校康乃爾大學發表「民之所欲、長在我心」演說，當時引發中國強烈抗議，卻讓台灣的國際地位提升。