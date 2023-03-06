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報導9成台退役軍官赴中賣情報 日經澄清：非社方立場

中央社／台北7日電
日經日前報導台灣9成退役軍官赴中國賣情報，7日在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見。（本報資料照）
日經日前報導台灣9成退役軍官赴中國賣情報，7日在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見。（本報資料照）

日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場並對造成困擾表達遺憾。

外交部日前透過駐日代表處要求日經新聞澄清相關報導，外交部今天發布新聞稿指出，「日本經濟新聞」2月28日引述不明來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，經台灣表達嚴正關切後，「日經新聞」已於3月7日在原報導相同版面刊登聲明。

日經在所刊登聲明中鄭重澄清表示，報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，並對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。

外交部肯定日經新聞的澄清，也期盼社會回歸理性。外交部重申，政府立場整體一貫，國軍以效忠國家人民、保家衛國為天職與使命，為國家生存及百姓福祉而戰，是守護社會安定、國家安全最堅定的力量，國軍的忠貞氣節絕不容懷疑與污衊。

日經2月28日報導，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。報導中並提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。

日本 國防部

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