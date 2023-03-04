台灣南投立委補選 民進黨蔡培慧險勝 朱立倫：國民黨警訊

激動與黯然 民進黨南投立委候選人蔡培慧（右）以些微差距勝選，與母親激動相擁，一起感謝支持者。(記者黃仲裕／攝影)

南投縣立委第二選區昨天補選結果出爐，民進黨 候選人蔡培慧以1925票險勝國民黨 提名的林明溱。蔡培慧攻破向來被藍營視為鐵票倉的南投，她表示，會與鄉親一起打拚；林明溱則說，自己努力不夠，但也嘆這場補選是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」。

拚止跌 綠陸空夾擊

民進黨去年9合一選舉大敗後，在嘉義市長延後選舉、北市立委補選失利，將南投立委補選視為止跌回穩的關鍵1役，且是副總統賴清德 接任民進黨主席後的首戰，攸關明年總統大選氣勢，因此下達動員令，陸、空戰夾擊，成功翻轉南投。

這場補選投票率達46.35%，昨天開票後，蔡培慧維持微幅領先，林明溱計票中心氣氛陷入低迷，隨南投市開票持續開出，票數一度差距剩不到千票，藍綠陣營都相當緊張。最後蔡培慧以4萬5218票勝出，林明溱則獲4萬3293票。

蔡培慧 感謝賴輔選

蔡培慧現身競總時，支持者高呼「蔡培慧」、「凍蒜」等，她感謝南投鄉親、賴清德和黨中央到地方的相挺，並說賴清德這段時間腰部舊傷復發，卻南下為她輔選30多場，仍堅持和她一起走完每個村莊、宮廟。

蔡培慧也向國民黨及林明溱致謝，她說，會把林明溱的政見都放在心上，1件1件的完成。未來會加速大型醫院進駐南投，以及老農津貼、老人年金等改進老人福利，還有工業區、科學園區建置。

林明溱 嘆中傷抹黑

林明溱坦然認輸，並恭喜蔡培慧當選，他怪自己努力不夠，也嘆這場補選是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」，媒體不斷中傷抹黑，強棒也沒用。他鼓勵國民黨年輕人趕緊出來備戰，明年拿回這席立委。

國民黨主席朱立倫透過影片鞠躬致歉表示，補選結果是對國民黨的1大警訊，國民黨在2022累積民眾的眾多期待，未來唯有攜手團結，才有辦法不負人民所託；「失敗也許是個機會」，深刻檢討反省後重新出發，面對未來所有挑戰。他也批評，民進黨動用一切國家資源、所有機器，用負面選戰抹黑，達到效果，對台灣民主是傷害。

賴清德說，蔡培慧獲得鄉親的疼惜和肯定，相信這1席代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。而蔡培慧一定會為這塊土地盡心盡力；貼近民意、追求公義，一直是民主進步黨的使命，將繼續努力，團結迎向民主、和平、繁榮的美麗台灣。