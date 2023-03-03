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Google台灣證實裁員 恐逾180人遭殃

記者彭慧明／台北4日電
Google台灣證實裁員，業界估影響可能超過180人。（本報資料照片）
Google台灣證實裁員，業界估影響可能超過180人。（本報資料照片）

全球科技業大廠裁員風吹至台灣，Google台灣證實裁員。以台灣員工人數近3,000人推算，裁員幅度6%計算，影響可能超過180人。Google台灣不公布人數，強調沒有外傳的「收到一封信就走人」，依照台灣法規，將給予保證優於勞基法的待遇，並提供員工緩衝期和人力諮商等協助。

Google母公司Alphabet先前宣布，預計裁減全球各部門員工總數6%、約1.2萬人，Google執行長Sundar Pichai在今年1月20日正式公告裁員訊息。Google過去以高薪徵才、福利優渥著稱，今年也是成立25年來首度大規模裁員，台灣在農曆年後正式啟動裁員計畫。

Google先前表示，對於美國本土員工，將提供至少60天工資、起價16周（每多一年年資再加二周）工資，去年獎金與剩餘休假時間，及六個月的醫療保險、就業安置與移民安排，在美國境外將依照當地法規安置員工。

Google台灣發表聲明指出，因應先前公布的全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動，將給予受影響的員工最大的協助，包含延長員工福利和支援方案等。沒有外傳的「收到一封信就要走人」，也不會馬上就關閉所有權限，因此舉也與台灣現行法規不符。Google台灣強調，與政府機關有適當的討論，資遣條件一定優於勞基法規定，包括獎金、薪資等有一定保障。

Google台灣將給予員工調適期，也會進行人力諮詢，如果內部有適當的職缺，仍會讓員工申請轉職。不過根據Google內部公告的職缺，已從過去的數百個名額，降到數十個名額。

Google 裁員 福利

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