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捷克準總統：重視台海和平 期待與蔡英文會面

中央社柏林3日專電
捷克準總統帕維爾。Getty Images
捷克準總統帕維爾。Getty Images

剛勝選就與總統蔡英文通話的捷克準總統帕維爾表示，台海和平是捷克一中政策的主要內涵，台灣保有民主符合捷克利益，他並期待將來與蔡英文見面。

捷克1月28日舉行總統大選，勝出的帕維爾（Petr Pavel）30日即與蔡英文通話，成為歐洲第一位與台灣總統通話的領袖，並創下雙方領導人直接溝通的先例，引發北京抗議。

帕維爾接受最新一期德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示：「一個與捷克維持廣泛經貿關係的國家的總統，祝賀你當選總統，這件事並非打破慣例，而是涉及尊嚴；目的也非挑釁中國，雖然中國自覺受到挑釁在意料之中。」

帕維爾強調，自己是一個主權獨立國家選出來的總統，他尊重「一個中國的概念」，不過捷克有自己的「一中政策」，其中最主要內涵是確保台海的和平。

他指出，捷克珍惜台灣的民主體制，相信台灣保有民主不僅符合台灣人、也符合捷克的利益。

被問到將來是否與蔡英文會面時，帕維爾表示，他期待會面，不過不一定會在正式拜訪的框架。

近來捷克等中東歐國家對俄羅斯和中國的態度愈來愈強硬，表現出過去少見的自信，對此帕維爾說，他參政目的是帶領捷克重返人權、民主、法治和尊嚴等價值，捷克不應該因為恐嚇，就讓別人決定跟誰通電話或見面。

帕維爾強調，如果恐嚇有效，就會被比較強大和具攻擊性的國家當成弱點，後果就是俄羅斯出兵入侵烏克蘭。

他說：「對中國也是如此，讓步愈多，對方施壓的力道就愈大，同樣的錯誤我們不該再犯。」

現年61歲的帕維爾出身軍旅，曾任參謀總長和北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席、即北約最高軍事官員。

在外交上，帕維爾比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親西方，視俄國和中國為安全威脅，主張軍援烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

他預計3月9日正式就職，任期5年。

蔡英文 俄羅斯 一中政策

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