台灣無人機就緒指數全球第3 與法合作強化利基

嘉義縣長翁章梁（中）與賽峰集團（Safran）前採購負責人斯科德拉羅（Raymond Scodellaro，左）、MoovinV執行長杜布瓦（Alain Dubois，右），2月13日在駐法代表處簽訂合作意向書，盼發展無人機產業。（嘉義縣政府提供）

政府積極發展「第二座護國神山」無人機產業，俄烏戰爭昭示無人機重要地位。嘉義縣長翁章梁2月率團訪法取經，推動台法產業合作。台灣優勢在於IT與晶片 技術，具對抗紅色供應鏈 潛力。

台灣發展無人機的努力有目共睹，逐漸顯現成效。無人機領域商業智能研究平台Drone Industry Insights（DII）以適用性、人才資源、行政架構、空域整合等6項參數來分析各國的「無人機就緒指數」（DRI），據今年1月底發布的最新報告，英國和澳洲並列第一。

而台灣、比利時、挪威、馬來西亞、中國等9個國家地區則並列第二。不過，報告寫道：「但正式的第三名是台灣，因指數較去年增加35分。台灣計畫導入等同於美國聯邦航空總署（FAA）法規的無線射頻辨識技術（Remote Id）；且繼去年7月在偏遠地區測試無人機飛航管理系統（UTM）後，將於2023年測試無人機運送。」

亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）去年8月在嘉義縣朴子市揭牌，打造台灣無人機國家隊。2月中旬翁章梁率團造訪法國、土耳其與捷克，任務之一是參訪達梭系統和全球最大的新創孵化中心Station F，並與國際航太 業原物料交易平台MoovinV簽訂合作意向書。

MoovinV平台提供無人機在內的所有航太業者買賣相關原材料、零組件。嘉義縣經濟發展處長兼亞創中心主任江振瑋舉例表示，當台灣企業拿到波音公司新訂單，須自行尋找大部分材料的資訊，這時可透過這個國際平台搜尋，「許多企業並不曉得，簽訂MOU等同將平台引進台灣，台灣產品也可透過平台銷售全世界。」

法國航太業發達，擁有空中巴士（Airbus）、飆風和幻象戰鬥機等金字招牌，政府扶植的新創空間Station F非常巨大，一開始便引進微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta等「加速器」，再由加速器招募並篩選新創公司，篩選嚴格，集中孵育最有潛力的新創，目前已吸引逾1000家公司進駐。

江振瑋向中央社表示：「Station F目前是我知識範圍內看過最棒的新創基地，包括模式、規模、公共設施，甚至整個生態體系，都很值得我們學習。亞創也有新創基地，可以取經法國扶持、培育和輔導新創公司的模式。」

3D設計公司達梭系統（Dassault Systèmes）則透過數位雙生技術協助無人機研發，智慧城市、智慧工業區規劃等，與台灣合作密切。達梭系統台灣股份有限公司不僅進駐亞創，也與台大、成大等13所大學合作，推動產學培育計畫。

提到台灣開發無人機優勢，江振瑋告訴中央社，無人機最重要的就是晶片與飛控、通訊軟體等，「而5G（第5代行動通訊技術）、人工智慧物聯網、AI（人工智慧）和IT（資訊科技）技術都是台灣的強項，絕對有更多發揮空間」。

中國傾全國之力發展無人機，各界擔心其軟體可能埋有「後台程式」，「這攸關資安和國安，所以美國才需要阻絕中國『紅色供應鏈』，在這個脈絡下，台灣成為有利的支點」。

半導體是台灣護國神山，無人機則被稱為是「第二座護國神山」。江振瑋說，台灣IT技術全球數一數二，在無人機發展上有能力超越許多國家，加上阻絕紅色供應鏈若成國際共識，都會是台灣的利基。

此外，俄烏戰爭使用無人機的程度空前，揭示無人機重要地位。江振瑋指出，面對台灣與中國的不對稱作戰，發展無人機也變得格外重要，「無人機將為未來戰爭趨勢」。

台灣無人機產業近年蓬勃發展，嘉義縣政府打造D Team無人機供應鏈，串聯製造上下游的供應鏈，包括研發、設計、製造、生產、加工、材料等。

江振瑋舉例，無人機電路板內的飛控系統、GPS（全球衛星定位系統）、電子變速器等都要客製化，數量不多，很難找到廠商小量製造，自行燒製電路板也很辛苦，必須找在地的供應商協助試製；也可以串連進駐廠商一起「團購」鋰電池等產品，「透過整合聚落，能達成過去做不到的」。