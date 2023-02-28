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俄第一女高音訪台演出被取消 台灣烏克蘭陣線誠摯感謝

記者歐陽良盈／台北即時報導
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯受國家交響樂團NSO邀請，原預計3月5日登上國家音樂廳舉行音樂會。 圖／NSO提供
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯受國家交響樂團NSO邀請，原預計3月5日登上國家音樂廳舉行音樂會。 圖／NSO提供

NSO國家交響樂團今取消俄羅斯女高音安娜涅翠布柯訪台邀約，台灣烏克蘭陣線今晚間表示誠摯感謝。

台灣烏克蘭陣線透過臉書表示，數百萬烏克蘭民眾仍在俄羅斯武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明一方，紓緩烏克蘭人民傷痛；感謝台灣國家交響樂團聆聽烏克蘭人心聲，以及綠委王定宇為烏克蘭人民發聲。

王定宇今指，安娜涅翠布柯不只是俄羅斯第一女高音，也是普亭的好朋友，不應該出現在台灣的國家音樂廳，請文化部取消邀請與表演，表達對烏克蘭民眾最起碼的尊重，也傳達台灣站在和平與反侵略方應該有的態度。

王定宇今表示，縱使安娜涅翠布柯曾經發表與普亭切割的言論，「但是在烏克蘭的制裁名單裡面，安娜．涅翠布柯還是名列其中」。

「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Oleksandr Shyn）27日在推特發文表達抗議，指安娜涅翠布柯是普亭友人、侵略戰爭辯護者，能來台表演且獲利，令人感到沮喪。

申武松說，安娜涅翠布柯的演出在歐美各地遭取消，卻能在台表演，籲國家交響樂團不該與延續蒲亭種族滅絕、擴張主義戰爭的人有任何連結。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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