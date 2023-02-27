228前夕 蔡英文：共同面對錯誤才有機會和解共生

總統蔡英文。記者黃仲裕／攝影

明天是228紀念日，蔡英文 總統今天在臉書上指出，「只有共同面對曾經的錯誤，我們才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。」

蔡英文說，轉型正義是和時間賽跑的工作，也是深化台灣民主的必經之路。2016年以來，政府有系統性地推動轉型正義的整體工程。從「黨產條例」、「國家人權博物館 組織法」、「促轉條例」、「政治檔案條例」到「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

蔡英文指出，這當中，促轉會扮演了關鍵的推動角色，為轉型正義打下重要基礎。也期望在促轉會的累積下，轉型正義的工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。

蔡英文說，去年9月，政府即依促轉條例，將轉型正義的工作提升到行政院層級，由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開。未來會繼續努力，以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。

蔡英文表示，在多方努力之下，終於有機會正視、回顧、反省那一段歷史。「我們不只要挖掘真相、釐清責任，更希望透過廣泛的社會教育 ，讓所有民眾對過往的歷史，有更深刻的了解。只有共同面對曾經的錯誤，我們才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。」