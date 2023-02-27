我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財富是隨時間累積起來的 專家推薦耐心理財8步驟

蔡天鳳出資、前家翁掛名 豪宅落入誰手？

228前夕 蔡英文：共同面對錯誤才有機會和解共生

記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。記者黃仲裕／攝影
總統蔡英文。記者黃仲裕／攝影

明天是228紀念日，蔡英文總統今天在臉書上指出，「只有共同面對曾經的錯誤，我們才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。」

蔡英文說，轉型正義是和時間賽跑的工作，也是深化台灣民主的必經之路。2016年以來，政府有系統性地推動轉型正義的整體工程。從「黨產條例」、「國家人權博物館組織法」、「促轉條例」、「政治檔案條例」到「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

蔡英文指出，這當中，促轉會扮演了關鍵的推動角色，為轉型正義打下重要基礎。也期望在促轉會的累積下，轉型正義的工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。

蔡英文說，去年9月，政府即依促轉條例，將轉型正義的工作提升到行政院層級，由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開。未來會繼續努力，以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。

蔡英文表示，在多方努力之下，終於有機會正視、回顧、反省那一段歷史。「我們不只要挖掘真相、釐清責任，更希望透過廣泛的社會教育，讓所有民眾對過往的歷史，有更深刻的了解。只有共同面對曾經的錯誤，我們才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。」

蔡英文 博物館 教育

上一則

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

延伸閱讀

新聞評論／陳建仁不能只當蔡英文應聲蟲

新聞評論／陳建仁不能只當蔡英文應聲蟲
新聞評論／賴清德洗白務實台獨 蔡英文確立黨內歷史地位

新聞評論／賴清德洗白務實台獨 蔡英文確立黨內歷史地位
日媒：蔡英文8月前訪美 台北外交部：揣測且與事實不符

日媒：蔡英文8月前訪美 台北外交部：揣測且與事實不符
蔡英文4個堅持擬入民進黨綱 綠委：民眾認同價值

蔡英文4個堅持擬入民進黨綱 綠委：民眾認同價值

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片
美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大