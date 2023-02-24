日媒：蔡英文8月前訪美 可能採3案擇1

蔡英文總統。（路透）

日本產經新聞25日引述多位台灣當局相關人士獨家報導，該報24日獲悉，蔡英文 總統確定了在8月前訪問美國的方向，已為此和美方進行協調。倘若成行，將是她自2019年7月以來首次的首次。

該報導發自產經的台北支局長矢板明夫，提到蔡總統將於明年5月卸任，訪美做為蔡政府「外交成果的集大成」之舉，旨在展現台美關係的緊密。由於預料不樂見台美拉近關係的中國大陸將對此強烈反彈，因此台美雙方正研究她訪美的時間點及形式等細節。

根據相關人士，目前浮上檯面的蔡總統訪美方案共有3種。其1為受邀出席她母校美國康乃爾大學主辦的活動，採取發表演說的形式。已故的李登輝前總統1995年6月（時任美國總統為柯林頓）曾在康大演說，有此先例。

其2是採取參與美國智庫主辦的活動形式。蔡總統近年來以線上方式在美國知名智庫主辦的論壇等活動中發表演說，卓有成果。

其3則採取蔡總統過境美國的方案，參加預定8月舉行的台灣南美洲邦交 國巴拉圭新任總統就職典禮。巴拉圭係台灣現有的14個邦交國之1，她2018年8月也曾出席該國新總統的就職儀式。

無論採取前述哪1種訪美形式，蔡總統均預定與美方重要人士進行非正式會談。

台灣外長吳釗燮日前訪美時，曾多次和數位美方高官進行非正式會談，其中討論的議題即包括蔡總統訪美計畫。

台灣執政黨民進黨 相關人士表示，台灣海峽附近的軍事緊張正加劇，一旦發生緊急情況，目前對於屆時美國「靠不靠得住」感到不安的人不少，如果蔡總統這次訪美成行，即可確認現在美國重視台灣（的立場），這會成為一個很大的定心丸。