俄烏戰爭周年 蔡英文：支持烏就是支持民主自由

台灣蔡英文總統。(路透)

俄烏戰爭今天屆滿一周年，蔡英文 總統透過臉書與Twitter發布影片與貼文指出，烏克蘭 人民的故事，就是堅守民主自由的故事，支持烏克蘭就是支持民主自由；台灣位處印太地區民主自由防線最前緣，這一年來始終和烏克蘭站在一起。

蔡英文表示，今天是俄烏戰爭發生滿一年的日子，直到現在，烏克蘭全體人民以堅定不移的意志，奮力抵抗俄羅斯的侵略，捍衛並致力收復烏克蘭的每一寸領土。

蔡英文指出，不僅是軍人在前線作戰，有理髮師早上在理髮廳工作，晚上穿上迷彩服，看守國家首都的天際線；有司機冒著生命風險，在烏克蘭邊境 來來回回載著許多家庭逃難；烏克蘭人民持續用自己的方式守護國家、未曾放棄。

蔡英文說，烏克蘭人民的故事，就是堅守民主自由的故事，支持烏克蘭，就是支持民主自由。台灣位處印太地區民主自由防線的最前緣，這一年來，也始終和烏克蘭站在一起。

蔡英文指出，從一年前戰爭剛爆發，執政團隊緊急提供烏克蘭醫療物資、台灣人民熱心捐贈，一直到現在，政府和民間共募贈27公噸醫療物資、超過700公噸人道救援物資及超過4100萬美元，協助安置烏克蘭難民。

蔡英文表示，當寒冬來臨，台灣也援助烏克蘭4座城市採購發電及供暖設備，希望送上即時的溫暖關懷，幫助烏克蘭人民度過寒冬。

蔡英文強調，台灣會持續堅定地支持烏克蘭，亦會堅守民主自由的價值，扮演國際社會的良善力量，為世界民主和平貢獻心力。她相信，熱愛民主的人們團結在一起，民主自由終將勝利。