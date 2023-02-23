烏戰周年 學者：台灣應思考從「抗中保台」走向「民主保台」

國策研究院文教基金會今天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。(記者侯俐安／攝影)

俄烏戰爭開打今天滿一周年，全世界分為以美歐為首的民主同盟，以及俄羅斯 、中國的威權獨裁陣營。台灣學者分析，俄烏戰爭開打後，民主陣營對中俄看法分歧減少，民主與獨裁合作空間降低，開始正視中國對歐洲的威脅。並認為台灣應可思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」。

國策研究院文教基金會今天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。台大中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬說，俄烏戰爭前，美國與法、德等老牌民主國家，對中俄獨裁強權的態度常常曖昧不明；美、歐、日、澳等民主陣營也有不少利益分歧，也給獨裁國家收買分化挖民主陣營牆角的機會。

尹麗喬說，俄烏戰爭讓民主國家深刻體會到獨裁國家對世界秩序的嚴重威脅，鼓勵民主國家放下利益衝突，先對抗獨裁擴張。同時也給美國機會，將中俄形塑成獨裁陣營連線。中俄一方面維護獨裁體制、侵害人權，另一方面向外擴張，破壞國際規則。這使美國的傳統歐洲民主盟邦，開始注意到中國對歐洲的威脅，對美國，中國也不得已，只能「將計就計」，也因此北京 很難拉開與莫斯科的距離，反制美國策略。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文說，中國對於俄羅斯侵略行為的協作立場，等於釋出三項危險的政治訊息。第一，中國有意改變持續至今的後冷戰國際秩序；第二，中俄意圖建構一個「有利於獨裁政權安全的國際環境」，而不是「有利於經濟發展的國際環境」；中俄對於「領土」與「勢力範圍」宣告的正當性，皆來自過去的帝國歷史，而非建立於現代條約體系上的規範。

他說，中俄兩國這三項政治訊息，等於宣告建立一個「修正主義國際」，意圖改變後冷戰時期的國際政治。這是對全球國際秩序的威脅。而俄烏衝突也讓印太與歐洲國家重新認知美國作為區域外平衡者的重要，提高配合美國全球戰略的意願。比如菲律賓同意讓美國未來使用境內四個軍事基地、台灣恢復一年軍事訓練兵役制度，承擔更多防衛或同盟義務，以配合美國對中競爭。

黎寶文認為，未來兩岸關係方面，俄烏衝突確實可能對台灣安全有所影響，若以西方陣營勝利作為終局，應能降低習近平 對台冒進的機率，也會削弱中俄戰略合作的力量。

他說，台灣也應思考對國際社會釋出的訊息，未來一年台灣總統大選，過去釋出「如何經營兩岸關係」、「兩岸主張為何」，或許未來應放入國際脈絡，轉為「如何經營理念相近國家的關係」，善盡台灣對台海安全有利共險者的角色，且不只是對中政策、兩岸政策，「台灣的印太戰略為何」也是應思考的問題。

尹麗喬認為，俄烏戰爭對民主陣營的鞏固有正面作用，在民主威權對抗的氛圍之下，他認為，台灣可以思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」。俄烏戰爭可能短期內不會結束，國際政治中民主威權對抗的格局也不會在短時間內改變。在此態勢下，台灣似乎可以進一步思考，在民主陣營的角色，討論制定「民主保台」的國家戰略。民主自由，是台灣面對世界的利基。