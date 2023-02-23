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台外交部：外傳美毀台計畫非事實 為破壞台美關係

中央社
圖為美國F-16戰機。（路透）
圖為美國F-16戰機。（路透）

前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫。外交部鄭重澄清，並提醒民眾注意，此消息未經查證、絕非事實，為國內若干有心人士刻意放大疑美論，呼應中國對台的認知戰，破壞台美夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部注意到國內特定政黨人士引述所謂「美國華府廣播節目著名主持人」 稱白宮內有「毀滅台灣」計畫；外交部特別鄭重澄清，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定支持與堅定承諾來看，也絕非事實。

外交部提醒民眾注意，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

外交部表示，強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守台灣關係法及六項保證，落實對台灣的相關承諾。拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，不僅已8度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

外交部說，台美基於共同利益與價值，持續拓展多層面合作領域，全面提升夥伴關係。美方除在支持台灣各項國際參與扮演領導角色外，也與台灣在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，與日、澳等夥伴深化與全球各國專業領域的合作交流。

外交部表示，美國近期透過「台美21世紀貿易倡議」、「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美教育倡議」及「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」等各項機制，擴大在各項領域的夥伴關係。

外交部表示，台灣與美國堅定的夥伴關係，因彼此在區域和平穩定與繁榮的共同利益，以及對民主、人權等共享價值的堅定信念，而日益密切，未來台美關係也將持續提升。

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