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前立委蔡正元稱白宮有「毀滅台灣」計畫 台外交部駁斥

記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元。圖／取自蔡正元臉書
國民黨前立委蔡正元。圖／取自蔡正元臉書

國民黨前立委蔡正元昨引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫；台外交部今上午澄清，該消息未經查證，也絕非事實，近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾。

蔡正元昨天在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

台外交部指出，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

台外交部表示，多年以來，強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守台灣關係法及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾；拜登政府自上任以來，已經多次強調對台灣安全承諾「堅若磐石」，不僅八度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期也多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

台外交部聲明，台美基於共同利益與價值，持續拓展多層面合作領域，全面提升夥伴關係；美方除在支持我國的各項國際參與扮演領導角色外，也與我國在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下與日、澳等夥伴深化與全球各國專業領域的合作交流。

台外交部指，台美近期也透過「台美21世紀貿易倡議」、「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美教育倡議」及「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」等各項機制，擴大在各項領域的夥伴關係。

台外交部強調，台灣與美國是堅定的夥伴關係，彼此在區域和平穩定與繁榮的共同利益，及對民主、人權等共享價值的堅定信念日益密切，且雙方友好關係仍持續提升。

拜登 白宮 國民黨

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