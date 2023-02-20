我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

記者林佳彣／台北即時報導
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

國民黨區域立委競爭趨檯面化，昨天傳出藍營要納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，有意挑戰黨內現任立委費鴻泰的北市議員徐巧芯直呼是「從政以來最傷心的一天」。她今天上政論節目時，聽到主持人建議「退黨」，不禁難過落淚，連說了6次「不想」。

資深媒體人陳揮文今天在「新聞大白話」語重心長地說，「其實我還滿希望她退黨」，他認為徐巧芯如同去年被幹掉的羅智強，直呼國民黨顢頇到這個程度，寧願不要這個戰將。

陳揮文也提到，國民黨文傳會主委看起來比較像是徐巧芯，行政院前發言人陳宗彥這幾天被打，真正控制黨機器的文傳系統有在打陳宗彥嗎？他個人是沒看到。

主持人問及有想過退黨可能？徐巧芯哽咽落淚直言「不想」，好不容易加入一個政黨，幹嘛呢？「我真的不想」她說真的沒有壓力，只是覺得現在這個時間，應該是國民黨全面一起面對民進黨，把很多事情揭露出來，自己這陣子也很努力在做。

徐巧芯表示，她將立委初選定調為與費鴻泰2人比賽，看誰比較有下架民進黨的能力、能夠帶動議題，甚至幫助其他艱困選區立法委員參選人，當她聲勢打起來、帶起風向，那些艱困選區、五五選區就過了。

她希望可以帶動不只自己選區，尤其知道身處優勢選區，就要更負責任去帶動更多議題，甚至受傷、被網軍攻擊，「攻擊就攻擊，不要攻擊那些艱困選區的人就好」，認為這是做為優勢選區參選人應該做的事情。

徐巧芯也在臉書發文，謝謝大家的關心，「我沒事，我很好。」提及陳揮文「突然說希望我之後被不公平的制度幹掉然後退黨選，不禁覺得有點傷感，因為我不想啊。」

她說，「我很喜歡國民黨，在這裏交到很多的朋友跟夥伴，大家一起作戰的感覺很好。我很希望可以幫國民黨加分，我很愛我的工作，我也很努力，日日夜夜不停歇，義無反顧、勇往直前。」當被問到之後是否要退黨而感到難過，因為自己從不希望如此，但答應大家會更努力的。

影片來源：聯合新聞網

國民黨 民進黨 臉書

上一則

訪台立法院 聯邦眾議員肯納：此行無意挑釁中國

延伸閱讀

陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平
陳宗彥捲花酒案 綠「亡黨感」發酵：大船快沉了

陳宗彥捲花酒案 綠「亡黨感」發酵：大船快沉了
國民黨否認立委初選「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴

國民黨否認立委初選「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴
徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥

徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58
圖為中華航空客機。(記者黃仲明／攝影)

劉文正經紀人夏玉順「逼空服員幫穿襪」工會籲華航公開拒載

2023-02-17 03:51

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光
女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了

女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊