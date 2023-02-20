台灣恢復港澳人士自由行首日 旅客為吃蛋餅2天快閃

台陸委會宣布20日上午9時起，開放港澳人士來台自由行，暌違3年後，首架符合規定的班機於上午9時22分降落桃園國際機場。圖為旅客排隊辦理證照查驗。（記者黃仲明／攝影）

台灣陸委會宣布20日上午9時起，開放港澳人士來台自由行，並取消跟團限制，暌違三年後，首架符合規定並降落桃園國際機場的班機，是台北時間20日上午9時22分抵台的國泰航空CX-488航班，機上約147名乘客，雖然有不少旅客是加拿大、印尼等地赴台轉機的旅客，但也有旅客是特地來台灣品嚐懷念已久的滷肉飯跟蛋餅。

今天上午9時起恢復港澳居民申請來台自由行，不少港澳民眾搭乘第一班飛機來台，因登機時還不能申請入台簽證 ，所以部分旅客選擇抵達台灣後再辦理落地簽。旅客葉先生表示，由於班機起飛時間在香港 還無法申請到台灣的簽證，只能到桃機辦理落地簽。他說此行預計停留三天，除了洽公也想把握機會探視朋友，並且把握機會品嚐台灣小吃，這樣的開放政策很好，以後也能更頻繁的到台灣遊玩。

曾經在台灣唸書的譚小姐指出，她在2019年6月畢業返回香港後，新冠肺炎疫情 就爆發了，三年無法來台讓她非常想念台灣的老師及同學，這次特別把握開放的第一天搶先來台，已約好同學跟老師聚餐，除了想到101及西門町逛街，也想回到就讀的桃園市看看，她很懷念蚵仔煎、鹹酥雞等台灣夜市美食，準備大快朵頤一番。