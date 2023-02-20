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疫後大解封 台逾5成民眾今年出國首選日韓

中央社／台北20日電
桃園機場旅客出境人數增加。（本報資料照片）
桃園機場旅客出境人數增加。（本報資料照片）

去年10月台灣迎來邊境解封，許多民眾悶了兩年多，更是迫不及待規畫出遊行程；根據國泰金控調查，73.1%的民眾規畫2023年要出國旅遊，54.9%民眾首選為日本或韓國。

國泰金控今天發布2月國民經濟信心調查結果，景氣展望指數上升至0.2，現況指數也回升至負10.1，和1月相比顯著好轉；民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%，略高於1月的2.1%，對於2023年平均通膨預期值為2.3%，與1月相同；而主要央行緊縮預期降溫，推升國際股市，使得股市樂觀情緒與風險偏好回升。

國泰金同步調查民眾對於2023年出國旅遊規畫與換匯需求，結果顯示，有超過7成的民眾2023年將會出國旅遊。

至於出國地點，54.9%民眾首選為日本或韓國，6.9%民眾想前往東南亞，4.4%民眾打算去歐洲，3.1%民眾規畫在中國港澳旅遊，2.3%民眾則選擇美國加拿大為目的地。

有出國旅遊規畫民眾當中，21.9%的民眾預計在今年2月至6月換匯，15.4%民眾打算在7月至12月間進行換匯，13.4%民眾已經針對需求換好外幣，另外13.3%民眾選擇以現場刷卡支應為主。

另外，國泰金也就房屋交易進行調查，結果顯示，平均地權條例修正法案通過後，賣房意願指數微幅下滑至負20.6，買房意願指數小幅走揚至負54.1，顯示短期民眾買賣房意願變化出現分歧。

調查於2023年2月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共19750份有效填答問卷。

指數 日本 遊行

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