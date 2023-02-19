趙怡翔參加慕尼黑安全會議 受訪籲各國加強支持台灣

民進黨台北市議員趙怡翔獲選首名台灣籍的慕尼黑青年領袖代表。（中央社/趙怡翔辦公室提供）

新科台北市議員趙怡翔受邀參加慕尼黑安全會議期間接受德國 之聲訪問，呼籲各國加強並及早支持台灣，且讓北京當局明白，中國承擔不起對台採取軍事冒險行動的後果。

趙怡翔曾任駐美代表處政治組組長，在2022年11月的九合一選舉中當選代表大安、文山區的台北市議員。他受德國政府邀請，成為2015年以來首位受邀參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的台灣代表。

他在會議場邊接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時說，中國肯定正在改變遊戲規則，挑釁的程度甚於以往。他舉例指出，國際社會相當關注去年8月時任眾院 議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，但大家忘記一項事實，那就是早在1990年代就已經有美國眾院議長訪台，當時中國並無軍事反應。

他說，因此很明顯的，中國內部發生了一些變化，中國國家主席習近平對台灣的野心有了跟過去不同的時間表，「我們對此須有所反應」。

趙怡翔指出，不僅是在台灣，他認為國際社會也必須清楚瞭解中國想要什麼，以及中國為實現目標而制定的計畫和行動，還有專注於構思阻止這種情況發生的方法。

他還說，例如在慕尼黑安全會議上，對他來說真正有趣的事情之一就是民主價值，可以看到美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖都承諾繼續支援烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

他說道：「對我來說，這就是民主的價值，即是志同道合國家願意團結一致的價值。」

德國之聲記者還問道，他是否希望看到歐洲領袖為台灣提供更多實際的支持？

趙怡翔回說：「我們確實認為目前是國際社會的正確時機，尤其是世界各地的民主國家，要在這個議題上堅定發言，向中國表明如果他們採取行動，將會有後果，且他們團結一致支持台灣的民主，中國承擔不起他們想要進行的軍事冒險行動的後果。」

他還說：「因此我們認為現在是最好的時機，歐洲領袖加入參與很重要，我認為截至目前為止已經看到來自美國、日本、澳洲、英國等國家的聲音，它們都表達支持台灣海峽的安全並維護台灣民主。」

另外，中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在慕尼黑安全會議就台灣議題回答提問，他說道：「台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。」

當時是主持人詢問王毅是否願意表明中國無意對台灣採取軍事行動，好讓國際安心，但王毅不但未正面回應，反而說出台灣自古是中國一部分這樣的話。趙怡翔說，大家都看到王毅很明顯拒絕回答主持人的問題。