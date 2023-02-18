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子失憶、父腦補…機車竊案變烏龍一場

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市張姓男子15日將機車停在超商前後，走路返家，隔天向警報案機車失竊，警方協助找回。（圖：台中市第三警分局提供）
台中市張姓男子15日將機車停在超商前後，走路返家，隔天向警報案機車失竊，警方協助找回。（圖：台中市第三警分局提供）

台中市張姓男子在16日深夜報案，稱停在住家車庫的機車失竊，當時張父還幫腔，當天中午還有車庫看到機車，不過警方確認車庫上鎖、車鑰匙仍在、調閱監視器等細節後，判斷機車應停在附近，果然在住家200公尺外的超商前，找到張機車，張才尷尬的說，15日晚間停的，隨後步行回家，對於與父親搞出烏龍，十分抱歉。

第三警分局立德所員警張家順、林仕展，16日深夜11時許獲報，東區大智路有民眾機車在自宅遭竊，37歲張男告知，15日晚間將機車停回自家車庫後便未再出門，剛剛要騎車卻發現機車不翼而飛，詢問家人後得知並無人借用，父親也斬釘截鐵地說，他中午出門運動前還曾在家中見到機車，因此認為機車一定是遭小偷覬覦了。

經員警進一步確認，張男家中車庫有確實上鎖，鑰匙也還在其身上，加上調閱監視器並無他人使用跡象，依照經驗法則判斷，張男可能沒有騎車回家，而是將機車停在附近，因此警員與張男兵分兩路到住家附近尋車，果然沒多久就在距離不到200公尺外的超商前發現張男機車。

張姓男子見到車子時才想起，15日返家路過這間超商曾入內購物，沒想到才進了超商大門，就忘了自己騎車前來，結帳後很自然地像平常一樣走路回家，沒想到父親也跟他一起搞烏龍，還說曾在16日中午在車庫看到機車。

警方提醒，記憶重要，但不可靠，有時民眾停放車輛，可能因時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，建議可透過手機拍下停車位置、周遭環境或附近門牌，幫助回想、加速找到愛車，也避免事後苦尋不著車輛的困擾。

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