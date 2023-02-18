我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：62%受訪者反對大學招生平權 少數族裔也多不贊成

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

台20日起放寬室內免戴口罩規定 這些場所例外

記者楊雅棠、楊德宜／台北即時報導
台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩規定放寬規畫。但公共運輸及特定運具如車廂、船舶、航空器等運具及場站，須按規定全程戴口罩。（本報資料照片）
台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩規定放寬規畫。但公共運輸及特定運具如車廂、船舶、航空器等運具及場站，須按規定全程戴口罩。（本報資料照片）

台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩規定放寬規畫。指揮中心說，如疫情持續穩定可控，自2月20日實施以下室內戴口罩放寬的通案性規定。

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。

公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩...
台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩規定放寬規畫。但公共運輸及特定運具如車廂、船舶、航空器等運具及場站，須按規定全程戴口罩。（本報資料照片）

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

有發燒或呼吸道症狀。年長者或免疫低下者外出時。人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。

指揮中心指出，有關各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規畫，開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

指揮中心提醒，民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。並籲請尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，盡速完成接種，保護自身及親友健康。

台灣疫情指揮中心宣布20日起放寬室內戴口罩規定。（圖：台指揮中心提供）
台灣疫情指揮中心宣布20日起放寬室內戴口罩規定。（圖：台指揮中心提供）

口罩 疫情 疫苗

上一則

「小芸有空嗎？」 LINE頭貼撞圖陳宗彥臉書照

下一則

子失憶、父腦補…機車竊案變烏龍一場

延伸閱讀

高端、 球場、鏡電視無下文 藍批監院裝睡護航

高端、 球場、鏡電視無下文 藍批監院裝睡護航
公務員不強制接種 紐約州將取消醫院口罩令

公務員不強制接種 紐約州將取消醫院口罩令
新冠疫苗導致超額死亡？專家：不實

新冠疫苗導致超額死亡？專家：不實
禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬