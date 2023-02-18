台20日起放寬室內免戴口罩規定 這些場所例外
台灣疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布，預計自2月20日實施室內戴口罩規定放寬規畫。指揮中心說，如疫情持續穩定可控，自2月20日實施以下室內戴口罩放寬的通案性規定。
一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：
醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。
公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站。
得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。
二、下列特殊情境建議要戴口罩：
有發燒或呼吸道症狀。年長者或免疫低下者外出時。人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。
三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。
四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。
指揮中心指出，有關各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規畫，開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。
指揮中心提醒，民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。並籲請尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，盡速完成接種，保護自身及親友健康。
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