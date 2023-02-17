我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕

賴清德「嫡系」 政院發言人涉花酒請辭…上任僅18天

台灣新聞組／台北18日電
行政院發言人陳宗彥17日下午出面回應「喝花酒」指控，是人格毀滅且未經查證，晚間請辭獲准。(記者蘇健忠／攝影)
行政院發言人陳宗彥17日下午出面回應「喝花酒」指控，是人格毀滅且未經查證，晚間請辭獲准。(記者蘇健忠／攝影)

被指是副總統賴清德嫡系的行政院發言人陳宗彥，昨天被指11年前擔任台南市政府新聞處長時常態性喝花酒。陳宗彥出面否認傳聞，指特定媒體抹滅人格，稱從未被檢調約談偵辦。不到5小時，陳宗彥請辭獲准，他說，新內閣不該因他個人所涉過去事件受影響，關於個人清白，他將自行面對與處理。陳宗彥上任18天請辭，成為行政院任期最短發言人。

資深媒體人黃揚明則認為，此次爆料目標並不是陳宗彥，而是當時陳宗彥的老闆、時任台南市長的賴清德。名嘴李正皓分析，時隔11年才爆出陳宗彥性醜聞，全因賴清德黨內改革「連殺三人」，直言「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」。

民眾黨立委陳琬惠昨天舉行記者會指出，陳宗彥在台南市府任職時，涉嫌多次接受業者性招待，要求行政院長陳建仁徹查，賴清德出面說明。

陳琬惠更拿出2014年台南地檢署內部簽呈，指當初檢察官就上簽呈，載明要查業者「連恆、王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥」，報請簽准分他案偵辦，但最後不了了之，她要問法務部長蔡清祥，「這件案子為什麼不見了？」是否涉及「吃案」？法務部昨天傍晚指示高檢署調查。

陳宗彥昨天出面表示，在台南服務期間，包括擔任議員到市府服務，從未被檢調約談、偵辦、調查，絕對沒有逾越分際，後來到行政部門也遵守分際。

名嘴李正皓在臉書PO文，所有人都知道陳是「賴清德的嫡系」，近期賴清德又為整頓民進黨「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」，改革力量越大、反作用力越大，此次陳宗彥性醜聞即是政治反作用力，「後面還有好戲」。

陳宗彥的友人指出，陳當年選台中縣議員失利後，從台中大里市公所機要秘書做起，再回家鄉參選台南市議員。賴清德於2010年當選台南市長，延攬陳進市府任職民政局長，後來接新聞處長，2013年又回任民政局長。2017年賴清德被任命行政院長後，隔年陳宗彥北上接任內政部政務次長，疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官。陳一路跟著賴清德，被認為是賴極為信任的人。

台南政壇人士認為，陳宗彥對於賴的指令使命必達，「以賴為尊」，有時確實會不慎得罪人，身為賴清德的嫡系子弟兵，怎敢不行事謹慎、潔身自愛。

立委陳琬惠揭露台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉不法，最後卻不了了之。(圖...
立委陳琬惠揭露台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉不法，最後卻不了了之。(圖：立委陳琬惠提供)

賴清德 疫情 民進黨

上一則

學者：美中互為第一挑戰 台海是「最粗紅線」

下一則

陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁：已准辭、尊重司法

延伸閱讀

賴清德：北京的「九二共識」沒有中華民國生存空間

賴清德：北京的「九二共識」沒有中華民國生存空間
國民黨：賴清德的務實台獨才是消滅中華民國

國民黨：賴清德的務實台獨才是消滅中華民國
賴清德強勢主導 未來黨公職加強排黑

賴清德強勢主導 未來黨公職加強排黑
新聞評論／賴清德起手式虛晃三招 壞了賴神之名

新聞評論／賴清德起手式虛晃三招 壞了賴神之名

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷