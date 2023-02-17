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台最新民調：6成6贊成比照美軍擊落中國氣球

記者丘采薇／台北即時報導
中國軍事偵氣球本月4日在美國南卡州外海上空被美軍機擊落。(路透)
中國軍事偵氣球本月4日在美國南卡州外海上空被美軍機擊落。(路透)

台灣民意基金會今天發布即時民調，調查最近美軍擊落一顆飛越美國領空的中國軍用間諜氣球，近期中國軍用間諜氣球也曾侵入台灣領空，未來如果氣球再出現，贊不贊成國軍應比照美軍將其擊落。結果發現，有40.7%民眾非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，六成六贊成國軍應比照美軍將其擊落，如果中國（中共）間諜 氣球再度入侵台灣的話，一成九不贊成。贊成比不贊成多47個百分點，而且強烈贊成者高達四成一，相當罕見。這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息，那就是，中華民國台灣主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年2月13至14 日。對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

氣球 間諜 中華民國

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