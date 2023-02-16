「台灣維納斯」 失蹤半世紀後出土 獲指定國寶

台灣首座等身女性裸體雕塑「甘露水」獲文化部指定國寶。（本報資料照片）

雕塑 家黃土水完成於1919年的作品「甘露水」，是台灣首座等身女性裸體雕塑，被譽為「台灣的維納斯」。失蹤近半世紀後，兩年前重新出土，交付文化部永久典藏，現由國美館典藏。文化部本周公告，指定「甘露水」為國寶。「甘露水」曾遭棄置、塵封半世紀，於誕生百年後重返世人面前燦爛發光，如今成為「國寶」；其重要性不只在於美學，更在於縮影了台灣一世紀的歷史與命運。

「甘露水」為黃土水赴日進東京美術學校雕塑科學習期間所創作，1921年獲日本第三回帝國美術展覽會(帝展)入選。文化部表示，黃土水以大理石雕刻亞洲女性身體，技法圓熟、造型典雅。其形象來自台灣民間故事「蛤仔精」的故事主題，借用義大利 文藝復興時期大師波提切利代表作「維納斯的誕生」的人文主義思想，為融台日雕刻技術與台灣本土文化信仰與人體結構的巨作，「其以亞洲女性的身體重新詮釋東方美的典型意象，足堪與西方古典人體雕塑對話，又形構獨特的東方審美典型。」

1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕「水牛群像」時過度操勞，併發腹膜炎於東京辭世。隔年，「甘露水」從東京運回台灣，入藏台灣教育會館，並以該館藏品身分於「黃土水遺作展」中展出。1958年台灣省議會播遷台中，「甘露水」隨之搬移，卻遭棄置台中火車站倉庫。「甘露水」隨後移置車站附近的張外科診所，從此由張家典藏，並於1974年移至家族位於霧峰的工廠。兩年前在國藝會前董事長林曼麗的奔走下，獲張家後代同意將「甘露水」交付文化部永久典藏。

甘露水出土後，陸續在北師美術館 、高雄美術館展出，引發轟動，去年9月正式入藏國美館。國美館研究員林振莖指出，「甘露水」中自信發光的台灣女子，寄寓藝術家對於彼時正大步向前的台灣社會的期盼與想像。她被後世譽為「台灣的維納斯」，不只是因為令人無法移開目光的美，更因為她開啟了一個世代對藝術美學的嶄新想像。

文化部在指定理由中表示，黃土水為台灣現代雕塑第一人，在其短暫生命中勤奮創作，主張「重創造、反模仿」的現代精神。「甘露水」是黃土水早年提出建構「福爾摩沙藝術」理想呼籲的具體表徵，對建立台灣文化主體意識具跨時代意義，象徵台灣文化的自覺與藝術水準。