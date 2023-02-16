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台工研院7度入選全球百大創新機構 亞太研發單位之冠

中央社
工研院攜手台灣產學研共組創智智權（IP Bank），蒐羅數千件全球熱門技術的優質專利，並推動網路通訊、晶片半導體設計製造。(路透)
工研院攜手台灣產學研共組創智智權（IP Bank），蒐羅數千件全球熱門技術的優質專利，並推動網路通訊、晶片半導體設計製造。(路透)

台灣工研院再度入選科睿唯安（Clarivate）全球百大創新機構，工研院連續6年、第7度獲選，為亞太區入選次數最多的研發機構。

工研院院長劉文雄今天透過新聞稿表示，連續6年、第7度入獲全球百大創新機構，不但展現工研院專利布局的獨特性與影響力，更顯示整體智權經營方向與策略具有國際競爭優勢。

劉文雄指出，科技研發與產業創新是推動經濟成長的重要基石，工研院持續以「藍海策略、資本市場鏈結科技市場」兩大面向深化布局。

在藍海策略部分，工研院運用現有技術突破、重新定義產業痛點、找出全新商機創造市場等3大層次，協助產業建構價值創新商業模式。

劉文雄說，工研院同時積極鏈結資本與科技市場，串聯中小企業信用保證基金與台灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制。

另外，劉文雄表示，目前已協助25家新創與中小企業，透過專利與技術加值融資，累積取得超過新台幣3億元（約989萬美元）的資金挹注，促進中小企業和新創事業加速成長。

劉文雄進一步指出，工研院攜手台灣產學研共組創智智權（IP Bank），目前已從國內頂尖企業與法人機構，蒐羅數千件全球熱門技術的優質專利，並推動網路通訊、晶片半導體設計製造、計算機系統、淨零排放、多媒體影音/影像處理及綜合應用等領域專利池，為產業構築進軍國際的堅實護盾。

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