台疫情明顯趨緩 確診0+N免隔離 最快3月上路

隨新冠肺炎疫情趨緩，20日起室內口罩禁令放寬。指揮中心16日表示後續將先調整確診隔離天數，再修改通報定義，最後調降新冠為第四類傳染病。（記者林伯東／攝影）

20日起，台灣室內口罩 令解禁，僅醫療及公共運輸兩大類場所仍需配戴口罩。疫情 指揮中心後續三大工作重點，第一步調整確診隔離制度，最快3月施行確診者「0+N」新制，第二步修正確診通報定義，最後才是調降新冠肺炎 為第四類傳染病。專家建議，新冠致死率已降至千分之一，已比照流感，應直接把新冠肺炎降為第四類傳染病。

台灣疫情明顯趨緩，連13天與上周本土案例相比下降。昨新增1萬6477例本土個案、境外270例、死亡61例。

指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心未來有三大工作計畫，先調整確診者隔離方式、改變通報定義，最後調降新冠傳染病等級，確診者隔離改為「0+N」，因涉及調整健保給付還需要跨部會協調等，最快3月上路。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，去年4、5月新冠致死率為0.177%，即使後續流行的是BA.5、BA.2.75致死率都持續降低，現在致死率已落千分之一，比流感還低。直接將新冠肺炎改類為第4類，確診者能直接免隔離，醫院的專責病房也能空出來。

對於醫院專責病房使用的配套，他建議，染疫後出現呼吸道症狀且合併其他疾病的重症患者才需入住專責病房，其餘染疫後沒有出現呼吸道症狀的重症患者，回歸到各科病房，採集中照護，否則專責病房設置率過高，對於因非新冠有住院需求的患者不公平。

指揮中心發言人羅一鈞表示，全國專責病房與負壓隔離病房，受疫情趨緩，空床率都超過5成以上，經專家討論，專責病房開設不再設「地板」而是開出「天花板」，台北區、北區非應變醫院從至少4%，調整為4%到8；中區則調整為3%到7，南區與東區不變，希望能釋出更多病床數，提供其他科別患者入住。

疫情趨緩，住宿式長照機構，住民陽性率近期也從1.5%降至1.5%；工作人員陽性率則從0.9%降至0.7%，王必勝表示，下周將檢討快篩頻率。