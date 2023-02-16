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親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

記者石秀華／高雄即時報導
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

台灣陸軍八軍團上尉和中尉男女情侶，一年半前在營區拍性愛畫面，近日不明原因遭外流，引發全國震撼；陸軍司令部今指出，2人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，遭記2大過2小過；八軍團證實，男女主角接獲記過懲處令後，坦承「的確做了不該做的事」，因此未提申訴。

陸軍第八軍團情侶軍官一年半前，在營區拍下實戰的性愛片，片中中尉女軍官身穿軍服，露出兩點，影片遭外流瘋傳後，八軍團曾發新聞稿指出，所屬2名未婚男女軍官，在2021年間，在營內肇生違反男女分際情事，並用手機攝影片，因不明原因遭外流，事件發生後，成立專案小組行政調查，兩人已調離現職接受調查。

據了解，受害的女軍官在接受調查時透露，當時影片是男友所拍，她在1年半前發現男友手機中留有這段性愛片，雙方曾大吵一架，男友在她面前親自將影片刪除，並再三確認無法回復檔案，不知為何影片仍被外流。

影片外流後，衍生番外篇，女中尉軍官的IG遭網友肉搜，身材姣好泳裝性感照，讓原本僅數百名粉絲的IG瞬間漲粉破萬，外傳女主角因此重啟帳號；但八軍團指，女軍官事發沒多久即關閉IG，不少人故意偽造假帳號生事，當事人並已向高雄警方提告。

陸軍司令部今指出，事發後調查，當事情侶軍官因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，遭記2大過2小過，若當事人未提申訴，未來將列汰除行列。

陸軍八軍團表示，男女軍官接受調查時，當天已調離所屬部隊，但仍在八軍團所屬單位，2人在事發後，仍正常上下班。

對於陸軍司令部祭出的2大過、2小過的懲處，八軍團指出，2名當事人對於在營區拍下性愛片遭外流引發的爭議，坦承「的確做了不該做的事情，對於造成軍方的傷害，深感後悔」，因此未向軍方提出申訴。

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