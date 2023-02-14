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台國防部：可擊落解放軍氣球

記者洪哲政／台北即時報導
台國防部情次室助理次長黃文啓。圖／取自國防部直播
台國防部情次室助理次長黃文啓。圖／取自國防部直播

面對解放軍情蒐空飄氣球，台灣國防部情次室助理次長黃文啓14日表示，原則上，對國家安全與民生產生威脅者，台灣作法與美國概同，「包括加以擊落」，但並非處置無人機時所界定的「第一擊」；他也說，台灣至今並未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標，台海目前也未發現過美國所擊落載有精密偵蒐設備類型的解放軍氣球。

影片來源：YouTube VOA

台國防部14日舉行記者會，黃文啓受訪表示，台方發現台海周邊空域出現的空飄氣球，絕大部分都屬氣象探測用，體積較小、重量較輕、飛行到一定高度即自行爆裂消失；這類氣球的材質雖為橡膠類製品，在雷達回波上的顯示相對弱，但並非完全偵測不到，這類氣球本身會攜帶偵測用載體，載體因材質關係在雷達回波上就會有較明顯的顯示。他也否認有軍方掌握不到的目標。

黃文啓說，台國防部針對空飄氣球有明確處理方式，包括偵測、鑑別與處置三個程序。在偵測到氣球時，會區分是屬民用、體積小、不具威脅性與偵測能力者；若屬於具有偵測功能的氣球，則循「必要手段」處置。

對於台方是否做好「擊落」目標的準備？黃文啓表示，台灣目前為止並未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標；若確認目標具有高度威脅，進入或接近台領海範圍前，處置手段當然包含擊落。

若擊落解放軍空飄氣球，算不算「第一擊」？黃文啓表示，這與過去處置無人機時界定的「第一擊」有所差別，氣球功能是偵察，這種威脅不應與產生武力性行為去混為一談；台海也尚未發現過美國所擊落載有精密偵蒐設備的解放軍氣球。

他也說，美方所公布偵測到的中共氣球，第一是體積大，第二則是具有一定方向操控、甚至推進能力。無論要作任何一類型情報，都必須要有一套情報偵察路線，像台灣出現在對流層自由飄行的氣球，很難從事情報工作，因為沒有辦法界定目標；但美國發現並加以擊落的氣球，攜帶相當精密的設備，包含太陽能板與目前未公布的偵蒐設備。

黃文啓指出，美國本土上空每天出現的氣球數量相當龐大，但其對外公告的，僅限對國家安全有威脅的部分；台灣有詳密處置原則，但不便詳述，原則上台灣針對必須處置的氣球，與美國概同，對國家安全與民生產生威脅者才會處置。

氣球 解放軍 國防部

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