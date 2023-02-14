郭台銘認退黨是年輕氣盛 等國民黨辦法出爐再做決定

鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影

鴻海創辦人郭台銘 今下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平 ，他在會後受訪表示，等國民黨 的辦法公布以後才會來做決定，「相信朱主席會吸取4年前的教訓」；他也說，4年前退黨是年輕氣盛、一時衝動，現在如果能夠為台灣來做事，他不拘任何形式，義不容辭。

郭台銘表示，今天來是年前就跟王金平約好，要給他拜個晚年，對於未來台灣的和平、政治向他請教、請益，也吸取他的經驗，王金平花將近一個小時的時間告訴他台灣現在所面臨的問題，台灣需要什麼樣的領導、領袖來帶領台灣走出這個困局。

郭台銘說，王金平一直希望他必須以國民黨的身分來參選他才會支持。

媒體詢問，若回國民黨參選要不要跟黨員（2019年退黨）道歉？郭台銘表示，這問題大家都很清楚，但他想，時空背景的不同，4年來他也學到了不少，那是第一次的他，可能當時也是為國家、為人民、為國民黨做一點事，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，但這個也牽涉不到道不道歉的問題，他自己當時做的決定可能沒有考慮到很多當時的政治情況。

郭台銘表示，經過這4年，國際的政經情勢都有很大的變化，他認為只要能夠為台灣這片土地、2300萬人民，如果有需要他能夠為台灣做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」，絕對的做出他應有的貢獻，他必須要盡全力。

是否有跟國民黨聯繫？郭台銘表示，沒有，他相信現在的朱立倫應該會吸取4年前的教訓，一定會訂一個可以海納百川，對台灣、對國民黨能夠奪回2024政權的很完善的辦法，「等到辦法公布以後，我才會來做我個人應該做的決定」。

郭台銘說，今天沒有郭柯這個議題，不知道從哪裡傳出來的。今天是情人節，祝大家不管是單身、已婚、未婚都要過一個溫馨的情人節。