陸委會：台灣20日開放港澳客自由行申請

陸委會14日上午將舉行記者會，說明開放港澳居民來台自由行事宜。圖為觀光客到台北101旅遊。（本報資料照片）

在海基會人事就位之即，兩岸都釋出「春暖花開」微妙和緩訊息。陸委會14日上午舉行記者會，陸委會副主委梁文傑正式宣布，自20日上午9時起，開放港澳人士來台自由行申請。與此同時，中國大陸國台辦昨晚也表態，願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸陸提供幫助。

海基會將於今日下午舉行臨時董監事會，選出前總統府祕書長李大維出任董事長，並處理新任副董事長兼祕書長邱垂正的任命案，宣告陳內閣海陸人事全部就定位。

對於台灣宣布開放港澳民眾來台自由行，大陸文旅部官員透露，已了解台灣方面的態度。大陸方面認為，「這可以視為一種善意，但是，這本來就應該要開放的，不開放損失較大的是台灣自己」。

先前港澳民眾只能以探親、探病、就學、商務、宗教活動等名義申請訪台。去年11月已開放香港民眾得以「團體觀光 」方式來台，每團人數為五人以上40人以下，可在台停留15天。

對於台灣期望大陸方面陸客、陸生來台能開放，大陸官員指出，台灣迄今對台灣民眾赴大陸的旅遊限團令還未取消，怎麼要求大陸先放開？

不過，針對台灣農漁產品輸陸問題，中共政治局常委王滬寧日前與國民黨 副主席夏立言 會面之時，三度交代國台辦主任宋濤，「他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實」。

國台辦昨晚做出最新的回應。國台辦發言人朱鳳蓮表示，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」的理念，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷的困難、協助拓展大陸市場，台灣基層民眾獲得了實實在在的好處。

朱鳳蓮說，自2021年3月以來，自台灣輸入農漁產品中檢出檢疫性有害生物、禁用藥物等，為保障農業生產、生態安全和消費者的健康安全，大陸暫停了台相關農漁產品輸入。

她表示，這段時間，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種渠道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入。陸方願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。