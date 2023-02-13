台灣搜救犬Sato馳援土耳其 曾獲IRO審查員盛讚

土耳其強震死傷慘重，台灣搜救隊出動130人、5犬馳援。其中，北市搜救犬Sato（圖）率先踏上災區瓦礫堆搜尋倖存者畫面深植人心，牠服從檢測滿分獲亞洲首位IRO（國際搜救犬組織）國際審查員盛讚。（台北市消防局提供）中央社

土耳其強震死傷慘重，台灣搜救隊出動130人、5犬馳援。其中，北市搜救犬Sato率先踏上災區瓦礫堆搜尋倖存者畫面深植人心，牠服從檢測 滿分獲亞洲首位IRO（國際搜救犬組織）國際審查員澤田和裕盛讚。

土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，逾3.3萬人喪生。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動2批人員參與救援，包含第1梯次40人、3犬，第2梯次為90人、2犬，共計130人、5隻搜救犬，由於災區已進入全面開挖階段，結束搜救任務的台灣搜救隊預計15日返抵國門。

台灣搜救隊馳援土耳其救災歷時約1週，成功救出2名倖存者，在災區現場瓦礫堆上四處嗅聞尋找仍有一線生機受困者的搜救犬，成為各界關注焦點，且最早上陣救援的就是台北市搜救隊的Sato，令各界印象深刻。

根據台北市搜救隊資料顯示，Sato與領犬員鍾金龍於去年10月參加消防署所舉辦「全國災害搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測」，在「服從」檢測項目達到滿分，讓亞洲首位IRO國際審查員澤田和裕稱讚美這是他「生涯中第3隻檢測獲得滿分的犬隻！」

台北市搜救犬隊小隊長葉勝財今天告訴中央社記者，隊上3歲多的比利時狼犬Sato、5歲的黑色拉布拉多犬Hugo都是這次隨台灣搜救隊前往土耳其救災的第1梯次成員，在去年底各自通過國際證照高級搜救犬及中級搜救犬資格。

葉勝財指出，搜救犬的特性就是要愛吃、愛玩，Sato經常玩得很瘋，且特別喜愛玩具，牠與鍾金龍搭擋合作已有3年之久；另外，Hugo則相對個性沈穩，同樣與領犬員葉秉叡搭擋約3年。

台北市搜救隊小編先前曾在官方臉書 （Facebook）發文指出，Sato是由IRO國際審查員大島香所培育，於民國109年從日本移居台灣，並加入「台北市搜救聯萌」，並認為Sato是個有點粗暴又敏感的毛小孩。

不過，Sato在鍾金龍的帶領、感化及大島香培育出的勁爆動能下，逐漸成為隊上不可或缺的戰將，執行勤務高度專注，不受現場任何事物影響，「牠可能有點粗暴，但牠想救人的決心是非常堅定的！」

葉勝財提到，搜救犬通常擔任先遣部隊角色，在災區承擔風險也相對高，所以領犬員除顧及自身安全外，也力保犬隻安全，為避免遭災區異物牽扯而受困，通常犬隻身上不會穿著任何物品，且穿鞋會降低搜救犬行動效率或腳部抓地力，但若在玻璃碎片區域執行任務，會視情況讓牠們穿鞋執勤、做好保護。

同樣備受關注的還有第1梯次出勤的消防署搜救犬7歲阿蘭（LAN），牠在土耳其災區倒塌建物碎石堆中賣力救援身影，令不少人關心安危，領犬員周欣維也在Tyfd-K9桃園搜救犬隊臉書粉絲團分享阿蘭的小趣事，說牠值勤後休息睡覺時，還因打呼聲太大而嚇醒牠自己。

另一名與阿蘭搭擋合作的領犬員高健泰接受中央社記者訪問時表示，虎斑阿蘭是少數優秀的混種犬，牠年輕時執勤任務經常衝勁十足，但隨年歲漸長則放慢腳步、細心搜索，所有搜救表現仍相當優秀。

高健泰笑說，他曾帶阿蘭進行社會化訓練去逛菜市場，意外發現牠熱愛生食還咬住肉攤雞頭，害他只好將全雞買回家。