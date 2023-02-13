曹興誠：中國借弔唁星雲統戰 佛教界應引以為戒

聯電創辦人曹興誠。記者胡經周／攝影

佛光山開山宗長星雲法師 5日辭世，今天舉行圓寂讚頌典禮。聯電前董事長曹興誠晚間發文表示，中國是唯物論者兼無神論者，希望老百姓能像豢養的畜生，中國企圖來台對佛教徒進行統戰，台灣佛教界應該引以為戒。

曹興誠今天晚間在臉書以「台灣佛教徒怎麼可能被中國統戰？」為題發表文章指出，星雲大師 圓寂，中國派團想來弔唁，團員竟包括統戰官員和迫害宗教者。

曹興誠說，殘害猶太人的納粹 分子，絕對不敢去以色列搞統戰；為何迫害佛教的中國官員，敢大剌剌地來台灣統戰佛教徒，這個問題值得深思。

曹興誠表示，今天台灣主要的佛教團體，包括法鼓山、慈濟、中台禪寺、佛光山等等，都是禪宗。其師承溯源，都是禪宗六祖惠能。

他說，六祖惠能的生平、言行、思想，都完整記載於「六祖壇經」。壇經可以說是台灣各大佛教團體，應該加以宣揚的「聖經」。

不過，今天台灣主要佛教團體傳道的內容，跟壇經都有若干距離。曹興誠表示，大家強調的是「人間佛教」。「人間佛教」起源於「太虛大師」倡導的「人生佛教」，是台灣各主要佛教團體的師祖級人物。

曹興誠說，太虛大師畢生致力於革佛教，認為單有「佛」與「法」不夠，還需要有「僧」，即要有健全的「三寶」，才能讓佛教發展、光大。所以太虛大師提倡建立純淨的、守戒律的僧團，興建可供靜修的寺廟，接引有意出家的會眾成為僧尼，並主張走入社會，關懷眾生，救難扶貧。

曹興誠表示，看到佛教在台灣興盛情況，可說太虛大師的心願已在台灣完全實現；他覺得，現在似乎可以考慮，多往「六祖壇經」裡「法」的方面加強一下。

曹興誠說，這次中國藉星雲大師圓寂的機會，企圖來台對佛教徒進行統戰；他認為，台灣佛教界應該引以為戒。是不是大家過分將就世俗「求福」的心理，讓信眾只求平安利祿，忘記學習如何變成「丈夫、天人師、佛」。

曹興誠表示，中國是唯物論者兼無神論者，希望老百姓能像豢養的畜生，吃飽不吵鬧就好。人民如果追求性靈的成長，接著就會追求自由，這是中國極為害怕的。

曹興誠說，佛教不能只教信眾求福，還要鼓勵大家求道。這樣才能培養出真正佛教徒的大丈夫氣概，無畏中國對台灣的文攻武嚇。