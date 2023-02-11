我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新技術仍不夠即時？美軍追蹤氣球 挨批慢半拍

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

台福衛5號助土耳其震災 一拍驚現部分地表移動數據驚人

記者趙宥寧／台北即時報導
土耳其2月6日發生強烈地震，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣福衛五號拍攝清晰災後影像，將資料提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。（取材自國家太空中心臉書）
土耳其2月6日發生強烈地震，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣福衛五號拍攝清晰災後影像，將資料提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。（取材自國家太空中心臉書）

土耳其2月6日發生強烈地震，各國組織救難隊前進當地把握黃金救援時間，搶救瓦礫下的受困者，台灣也派出救難隊前往當地援助，不僅如此，國家太空中心昨晚在臉書分享，土耳其強震發生後，台灣的福衛五號將清晰災後影像，提供給各國救災成員使用，為國際救援行動盡一份心力。而從畫面分析，土耳其建物受災範圍總和約187公頃，部分地區地表更移動了69公分以上。

土耳其當地時間2023年2月6日清晨4時17分，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生 Mw 7.8 強震，震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı），震源深度 17.9 公里。後續多次餘震，其中最強烈的 Mw 7.5 淺層地震發生在9小時後、北方不到100公里處，災情擴大，傷亡超過萬人。

國家太空中心表示，每有重大災害發生，太空中心的「資料處理組」就嚴陣以待。這次土耳其地震發生後兩小時，資料處理組即啟動緊急排程，也同時接獲守望亞洲（Sentinel Asia）發出的取像需求。自此不眠不休規畫衛星排程、進行影像處理、查找災前衛星影像、彙整國內外衛星影像分析、標定受災區域、提供資料予救災單位。

不過，2月7日福衛五號正好經過土耳其，原規畫取像最初 Mw 7.8 震央附近的加濟安泰普城市，不料天氣不佳，目標地區完全被雲遮蔽。國家太空中心說，福五每兩天再訪同一地區， 2月9日順利在當地時間11時33分取得清晰影像；2月11日取像位置相同，亦取得清晰成果。但災區範圍廣大，明天福五將換地點拍攝。

而在2月9日首次取得清晰災後影像，國家太空中心也彙整多幅國外衛星影像進行災情分析，將這些分析資料提供給國家災害防救科技中心、慈濟基金會等單位，亦與守望亞洲（Sentinel Asia）共享資訊，給各國救災成員使用。

國家太空中心表示，若將福五2月9日影像搭配歐洲 Sentinel-2 衛星今年1月25日的災前影像，進行建物判釋分析，標定出可能為建物坍塌區域、帳篷搭建區域、地表崩裂或樹木倒塌等處，得出建物受災範圍約187公頃。

另外，團隊也應用兩組歐洲 Sentinel-1衛星的雷達影像（災前的1月28日、災後的2月9日），初步觀測地表變化量，觀察到部分地區地表移動了69公分以上。國家太空中心說，福五對災區的取像工作會持續至2月17日，為國際救援行動盡一份心力。

福衛五號是台灣現役遙測衛星，自2017年升空至今，已取像超過6萬4000幅。它運行於720公里高的軌道，繞地球一圈約99分鐘。衛星行經地球白天與黑夜區域的時間各半，晝時取像，夜時就讓科學酬載蒐集電離層資料。

國家太空中心表示，衛星影像是救災一大助力，擁有自主的遙測衛星是很珍貴的資源。但能否順利取得影像，深受天氣以及衛星本身的軌道影響，因此國際也有合作組織，串聯太空機構，整合各遙測衛星的資源與所長，例如由日本 JAXA 發起的「守望亞洲」即是一例，台灣自2010年加入至今，已支援156件災害取像，當台灣有難時，也受惠其幫助。

太空 地震 邊境

上一則

「已與二二八事件家屬會面」 蔣萬安：這是我關切的議題

延伸閱讀

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣
世界晚報／台灣土耳其搜救隊合力 耗20小時救出受困女

世界晚報／台灣土耳其搜救隊合力 耗20小時救出受困女
土耳其災區竟爆發槍戰 奧地利搜救人員被迫躲子彈

土耳其災區竟爆發槍戰 奧地利搜救人員被迫躲子彈
「4萬條毯子」 中國首批援助震災物資抵達土耳其

「4萬條毯子」 中國首批援助震災物資抵達土耳其

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落