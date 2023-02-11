國台辦新主任宋濤：歡迎民進黨人士來大陸談

中共中央政治局常委王滬寧（右）會見中國國民黨副主席夏立言。（新華社）

國民黨 資深顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山10日晚在北京 飯店接受本報系聯合報記者採訪時指出，大陸新任國台辦主任宋濤向國民黨訪問團表示，歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，只要認同「九二共識」、反「台獨」的，大陸都歡迎。另據夏立言 轉述，王滬寧會見時三度向宋濤交代，「他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實」。

趙春山表示，經過二天半的北京參訪，他感受並聞到到「春暖」的味道，但至於會不會「開花」和「結果」，還不知道，這需要台灣的反應，和兩岸共同努力。

他說，在兩岸兵兇戰危時，中國國民黨副主席夏立言一行的到來，大陸領導人包括王滬寧和宋濤都強調，希望兩岸老百姓都過上好日子。在國民黨代表團面前，「大陸官員並未說出令我們麻煩的話」。「他們都知道台灣的情況很複雜，我們能感到他的心意」。相反的，大陸方面希望有真的實質的效果。

國民黨副主席夏立言則表示，中共中央政治局常委王滬寧昨天在會見時強調，國民黨代表團提出來的台灣基層民眾需求，要高度重視，曾三度向國台辦主任宋濤交待，「一定要確實落實」。顯示，大陸高層對國民黨訪問團的重視，對台灣基層民眾呼聲的重視。

夏立言表示，包括去年8月和這次訪陸，國民黨把恢復農產品、水產品輸陸，擴大增加台灣農漁產品登陸、增加航點等，一一向陸方提出要求，去年大陸的反應是「要回去討論」，因為農漁產品屬於大陸農業部管，尤其是農產品檢驗檢疫。

夏立言表示，很多台灣農漁民連署向國民黨反映，因農漁產品登陸受阻很淒慘。今年向對方提出後，大陸稱還在討論，很希望大陸可以協助。他說，王滬寧在會見時，三度向宋濤交代，「他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實」、「就算做不到的，也要仔細向他們說明」，「必須一步一步落實」。

據悉，今年春節後，國民黨前主席洪秀柱會見宋濤時，也曾表達，希望大陸儘快恢復台灣農漁產品進口，恢復1800多項產品註冊和進口，但陸方並沒有馬上予以肯定答復。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉則表示，在兩岸兵兇戰危之後，大陸國台辦換人換政策，國共想保持良好的溝通聯繫，這次代表團只是來關心台商台青，就農漁民、台商台青與對方交談，就是要來解決具體問題。未來幾天的行程，也十分單純。