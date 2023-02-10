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夏立言會王滬寧 游錫堃：勿與虎謀皮

記者程遠述／台北11日電
對於國民黨副主席夏立言10日到對岸與中共中央政治局常委王滬寧會面。立法院長游錫堃（左）11日出席研討會時受訪表示，台灣要想辦法團結，守護民主與自己的生活方式，不要與虎謀皮。（記者程遠述／攝影）
對於國民黨副主席夏立言10日到對岸與中共中央政治局常委王滬寧會面。立法院長游錫堃（左）11日出席研討會時受訪表示，台灣要想辦法團結，守護民主與自己的生活方式，不要與虎謀皮。（記者程遠述／攝影）

國民黨副主席夏立言10日到中國大陸與中共中央政治局常委王滬寧會面。立法院長游錫堃11日出席「後台美關係最新發展」研討會時受訪表示，台灣要想辦法團結，守護民主與自己的生活方式，不要與虎謀皮，國民黨難道不記得國共內戰後，「被共產黨欺騙多少次嗎？」

游錫堃今早出席台灣制憲基金會、台灣國際法學會與台灣新世紀文化基金會主辦的「2022台灣政策法案後台美關係最新發展」研討會。

會前媒體問游錫堃，王滬寧在與夏立言會面時稱要貫徹中共解決台灣問題的整體方略，游錫堃表示，中共侵略台灣無所不用其極，台灣自己一定要團結想辦法守護民主與自己生活方式，不要與虎謀皮。

游錫堃也表示，台灣是華人文化圈第一個民主國家，中共要維護政權，最怕民主，像香港之前沒民主、只有自由，「中共就這麼怕了」，香港現在的生活方式是大家要的嗎？

游錫堃說，如果被中共侵略、納為他有，已成台灣普世價值的自由、民主、人權、法治和和平等就沒有了，因此一定要想辦法自己保衛自己。

被問到夏立言提及只談民生、不要政治，游錫堃回應表示，民生要談都好、也可以，但一定要記得，與中共談是與虎謀皮，「國民黨難道不知道、都不記得，國共內戰後被共產黨欺騙多少次嗎？」以史為鑒可以知興替。

有記者也問游錫堃，有人分析2030年前中共不會大舉侵台，游錫堃表示，尊重各種分析，但台灣一定要做好自我防衛，自己夠強、人家就不敢來，例如以色列強，人家就不敢欺負它，一定要想辦法自立自強。

中共 夏立言 國民黨

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