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夏立言會王滬寧 民進黨：兩岸對等對話才能良性互動

記者蔡晉宇／台北11日電
夏立言會王滬寧，民進黨表示，兩岸對等對話才能良性互動。（本報資料照片）
夏立言會王滬寧，民進黨表示，兩岸對等對話才能良性互動。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言10日會晤中共中央政治局常委王滬寧，民進黨深夜發布新聞稿呼籲，兩岸一定要在和平、對等、民主、對話的原則上，才能實現健康有序的良性互動。

夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行，傍晚前往人民大會堂會見王滬寧。夏立言會中提及國民黨主席朱立倫提出的溝通交流等「2D戰略主張」，強調國共交流的合作成果是寶貴政治資產，只要持續交流對話，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

民進黨發布新聞稿指出，兩岸一定要在和平、對等、民主、對話的原則上，才能實現健康有序的良性互動，國民黨卻只在乎能否符合中共當局的期待和肯定，完全背離台灣主流民意。

民進黨指出，王滬寧是中共總書記習近平「一國兩制台灣方案」與「新時代黨解決台灣問題的總體方略」背後影武者，在中共二十大後更被賦予對台統戰的重要角色。

民進黨表示，夏立言面對王滬寧應該嚴正傳達台灣社會的主流民意，堅持維護台灣主權與民主自由的生活方式；夏立言此行不僅沒有為台灣發聲，反而公開唱和中共的統戰言論，令人遺憾。

民進黨指出，目前中國的所作所為才是破壞區域穩定及兩岸現狀的麻煩製造者，但中共當局卻將兩岸關係情勢嚴峻的責任，單方面推給台灣一方，並堅持為兩岸交流設下不符兩岸政治現實的前提；民進黨認為，這些作法都無助促進兩岸健康有序的交流環境。

民進黨強調，台灣多數民意反對中國軍事威脅，也拒絕接受在「一國兩制」與「九二共識」等政治前提下的交流合作。

民進黨指出，兩岸應該在理性、平等、相互尊重下，落實和平、對等、民主、對話等原則，推動疫後健康有序的交流，才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

民進黨 中共 夏立言

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