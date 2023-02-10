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中國前宗教局長欲赴台弔唁星雲大師 台陸委會：未許可

記者廖士鋒／即時報導
2013年星雲大師（左）獲頒「中華之光—傳播中華文化年度人物」獎，由當時中共中央社會主義學院黨組書記葉小文（前中國國家宗教局局長）代表致贈。（人間通訊社）
2013年星雲大師（左）獲頒「中華之光—傳播中華文化年度人物」獎，由當時中共中央社會主義學院黨組書記葉小文（前中國國家宗教局局長）代表致贈。（人間通訊社）

在中國具有廣泛影響力的星雲大師圓寂後，中國宗教界與信眾來台弔唁問題成為媒體焦點，陸委會表示，現已完成星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證之核發作業，後續將妥善協處相關事宜。同時陸委會強調，迄今未收到中國台辦或統戰系統官員來台申請，亦指出，中國前國家宗教事務局局長葉小文有申請來台，但循例未予許可。

陸委會10日晚間發布新聞稿指出，佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」事，政府極為重視，其中針對中國人士申請入境部分，中國委員會已會同主管機關共同召開專案會議，全力積極主動予以協處。

至於部分中國台辦、統戰部門現職官員申請來台參加讚頌典禮之事，陸委會表示，與國台辦為確保雙方兩岸事務主管部門之人員往來順利進行，本來就有業務溝通聯繫機制，雙方均有循該機制相互協處之前例，倘陸方確有意願來台，國台辦仍應循此既有聯繫機制，先行聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，「惟陸委會迄未收到陸方任何訊息」。

此外，陸委會特別提到中國前宗教事務局局長葉小文申請來台「未予許可」。陸委會指出，考量葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於2009年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

陸委會強調，葉小文此次申請來台，「前述相關風險因素仍然存在，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境」。葉小文退居二線後，現為中國全國政協文化文史和學習委員會副主任。

目前陸委會仍未放寬中國宗教界人士通案來台辦法，僅能以專案方式辦理。而港澳地區宗教人士來台，則在2022年11月3日宣告解禁。

星雲大師

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