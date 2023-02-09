紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。（取材自臉書）

中國氣球 事件致美中關係緊張，國際關注。中央氣象局長鄭明典9日在臉書 貼出一張紐約時報 引用的台北市照片，乍看只見藍天白雲，但照片中央的小白點就是「來源不明的氣球」。

美國稱日前擊落中國飄來的氣球為偵察氣球，並非氣象氣球；並指中國偵察氣球曾飄過五大洲上空、侵犯各國主權。

鄭明典日前受訪時說，氣球最早2020年6月在日本宮城縣仙台出現，後來也陸續在世界各地出現過，台灣2021年9月及2022年3月都各出現過一次。

鄭明典9日貼出2021年9月27日上午8時29分拍的照片，乍看只是尋常的台北市建築物遠眺畫面，他說，不說的話，應該沒人看得出什麼；照片的左下是司法院大樓，右下角是總統府。照片的中央有個小白點，那就是一個來源不明的氣球。

他表示，氣球如果在太陽下方或是夜間，基本上是完全看不到。只有清晨或傍晚，在太陽的對面時才可能看到亮亮的發光體。單張照片很難估計氣球的高度。

網友留言，「以前就看過天空中有飄過這種怪異的不明氣球，還奇怪為什麼沒人處理它」、「如果沒有提示，真的不容易看到。飛機很大台，飛在天上不拖尾巴也只是一個小白點而已」、「當時看到還拍下來，以為只是一般的氣象氣球」、「好誇張喔」。

網友問，「那飛艇在台灣被發現時，是飛在幾萬公尺高度？ 跟飛美國的一樣高度？」鄭明典回稱，「很接近」。