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台灣熬過812天 室內口罩令2月20日鬆綁

記者楊雅棠、鄒尚謙、許政榆／台北即時報導
20日起室內口罩令鬆綁，僅剩醫療照護、公共運輸等指定場所強制戴罩；校園室內口罩鬆綁3月6日上路。記者林伯東／攝影
20日起室內口罩令鬆綁，僅剩醫療照護、公共運輸等指定場所強制戴罩；校園室內口罩鬆綁3月6日上路。記者林伯東／攝影

台灣室內口罩令2月20日起鬆綁，維持812天的室內強制全面戴口罩規定，將走入歷史。不過，醫療照護及公共運輸等2大類指定場所需「強制佩戴」，其餘場所採「建議」或「自主」佩戴。校園室內口罩令因開學前後皆有連假，憂增加染疫機率，校園室內口罩解禁延至3月6日上路。

目標5月降級、指揮中心解編

室內口罩令鬆綁後，指揮中心下階段擬朝「口罩全面解禁」及「確診免隔離」開放，目標5月，新冠肺炎傳染病等級降為第四類、指揮中心解編。不過，9日未針對下階段可能施行的時間多做說明。

去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定後，原訂今年1月底宣布的第二階段口罩鬆綁，卻遲未鬆口，直到9日才正式宣布。

20日起 室內戴罩三強度管制

20日起，室內口罩佩戴方式採三強度管制，「應戴」、「建議」和「自主」佩戴。強制佩戴場域為醫療照護、公共運輸等兩大類的指定場所，醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、兒少服務等；公共運輸及特殊運具像是雙鐵、捷運、客運等車廂、船舶和航空器等運輸工具及場站。

強制要求佩戴的兩大類指定場所，如果有需要飲食、拍照或是不適合戴口罩的檢查、治療或是活動，可以不戴口罩。

建議要佩戴口罩有四大情境，有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫力低下者、人潮擁擠無法保持距離或通風不良處、與脆弱族群密切接觸時。其餘則依照個人判斷是否戴口罩。

補習班、托嬰中心晚兩周上路

各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則是在室內口罩令鬆綁後兩周才上路，教育部主任秘書廖興國表示，13日開學，開學後兩到三周須先加強量測體溫與校園清潔，3月6日跟進口罩新制後，校園內的醫療照護、公共運輸也需強制戴口罩，如健康中心、搭乘校車、接駁車等。

下階段朝「確診免隔離」開放

指揮官王必勝表示，第三階段將等室內口罩令鬆綁後，依照疫情發展狀況再往下推動，最後一階段研擬比照新加坡全面取消強制戴口罩，戴不戴口罩交由民眾「自主決定」。行政院首席防疫顧問張上淳說，已討論後續確診者隔離不再採「強制隔離」，擬採建議在家休息的模式。

新冠肺炎連6天較上周同日下降，9日新增2萬0572例本土個案，較上周四下降2成3。另增348例境外移入、45例死亡及229例中重症個案。

室內口罩令放寬新制 製表／醫藥組
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口罩 新冠肺炎 解禁

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