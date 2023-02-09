夏立言會見宋濤 國民黨：九二共識、一中各表立場沒變

國民黨副主席夏立言(左)前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤。圖／國民黨提供

國民黨 副主席夏立言 一行於9日前往釣魚台 國賓館會見國台辦主任宋濤，夏立言在會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

夏立言在會見中強調，國民黨從去年到今年兩次出訪所有工作的重點，都是圍繞著這三個方向推進，所有的目的都是為了促進台灣社會的民生福祉，保障台灣基層民眾的權益，同時也盡到維護台海及區域和平穩定的責任。

夏立言表示，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善。但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。兩岸應該持續強化民間及地方政府層面的溝通對話，來協助解決兩岸交流過程中民眾面對產生的各種實質困難，例如台灣基層農漁民、中小企業關切的農漁水產品等民生經貿議題。相信這也是當前最能促進兩岸人民福祉、也是有效維護兩岸和平穩定的最佳方式。

國民黨表示，整個會見過程，雙方都很坦率地溝通，也充分交換意見。夏立言最後強調，兩岸應用行動交流對話化解歧見、加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，保障和平發展。

國民黨強調，國民黨的兩岸政策都是延續過去黨章、黨綱的內容，包括2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九8年主政期間「親美、友日、和陸」的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」、「反對台獨」的基礎上「求同存異」，這個立場一直以來都沒有改變。兩黨未來將共同致力於開展各項有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作。