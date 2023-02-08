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參選2024？郭台銘：我等國民黨一套辦法

記者劉宛琳、陳弘逸／連線即時報導
鴻海創辦人郭台銘（右）昨與妻子曾馨瑩（左）現身佛光山弔唁日前圓寂的星雲大師。稍晚在台北，郭被問到家人是否支持選總統，曾馨瑩在旁搖頭；郭坦言：「她不贊成，還沒解決。」記者劉學聖／攝影
鴻海創辦人郭台銘（右）昨與妻子曾馨瑩（左）現身佛光山弔唁日前圓寂的星雲大師。稍晚在台北，郭被問到家人是否支持選總統，曾馨瑩在旁搖頭；郭坦言：「她不贊成，還沒解決。」記者劉學聖／攝影

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統？各界關注。他8日上午表示，服務人民有很多種方式，也不計較任何方式，「我還沒做最後的決定」；下午被問會不會回國民黨時，他表示，「現在我在等國民黨的一套辦法」。

郭台銘日前赴美，臉書提到「心繫台灣」已引發諸多聯想，8日這番表態，讓外界解讀是否已對參選總統「起心動念」。據了解，郭台銘尚未與國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人碰面談，無論是檯面上或檯面下，彼此還沒有形成共識。

過兩門檻 才能被提名

國民黨總統選舉辦法目前規畫3月討論、4月出爐，但仍有變數。藍營人士表示，由於郭台銘已退出國民黨，除非國民黨提名辦法「為郭台銘開大門」，否則須先通過兩個門檻才能被提名：第一，郭退黨未滿4年，今年9月才能申請回復黨籍；第二，回復黨籍後，須滿4個月才具備參選資格。

國民黨發言人林家興回應，目前全黨專注在3月4日南投立委補選，之後才會進行下一階段處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，促成政黨輪替、下架民進黨。

弔唁星雲 祈兩岸和平

郭台銘前天回台，8日上午偕太太曾馨瑩赴佛光山弔唁星雲大師，並與佛光山住持心保和尚對談。郭台銘說，台灣老百姓對和平缺乏信心、生活繁榮卻缺少歡喜，對現今政治亂象失去希望，大師曾開示的「四給」，要給人希望、信心、歡喜跟方便，應是任何一個從政者與政府單位應該要考慮到的事。

郭隨後轉往佛陀紀念館武殿拜關聖帝君。郭台銘夫婦持香對關公行跪拜禮，祈求保佑台灣，兩岸要和平、不要戰爭，只有和平、沒有戰爭，才可以繁榮。

媒體追問是否參選總統？郭台銘回說，服務人民有很多種方式，也不計較任何方式，「老實講，還沒做最後的決定。」他還說，真正做決定的不是他，是台灣2,300萬同胞的選擇，在佛門聖地不打誑語，會找時機向大家報告，「一定會選擇最適合為老百姓做事的方式來做決定，不會拘泥任何形式」。

8日下午郭台銘回到台北，媒體問他會不會回國民黨？他表示，自己不好講任何事情，現在「在等國民黨的一套辦法」，他剛回國，會把心裡想法沉澱清楚再跟大家報告。

「太太不贊成 沒解決」

郭被問到家人是否支持選總統，太太曾馨瑩在旁搖頭表示反對；郭台銘坦言：「她不贊成，還沒解決。」

郭台銘 國民黨 提名

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