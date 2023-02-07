414台人仍滯土耳其 當地導遊曝慘況：朋友在瓦礫堆中

加濟安泰普城堡倒塌前的完整畫面。（圖：晴天旅遊提供）

土耳其東南部連接敘利亞區域6日凌晨發生芮氏規模7.8地震 ，造成上萬人死傷，其中，千年古蹟「加濟安泰普城堡」因此倒塌。台交通部觀光 局表示，目前土耳其當地共有17團台灣旅遊團、414名台灣旅客，但發生地震區域並無旅遊團體前往。東土耳其當地導遊Adan今連線受訪也說，現在震央都在搶救過程中，他許多朋友甚至在瓦礫堆中音訊不明。

根據觀光局統計，2019年至2022年前往土耳其的台灣人分別有5721人、236人、622人、4076人。觀光局表示，雄獅、康福、鳳凰國際、雙向國際、喜鴻、富昇、山富國際、五福、長泛、東南等主要辦理土耳其線旅行社，目前在土耳其的旅遊團體約有17團、旅客414人，但發生地震區域並無旅遊團體前往，也未接獲旅行社通報緊急事故。

晴天旅遊深耕土耳其多年，董事長陳依福去年12月才前往當地拍攝，恰巧錄下此次倒塌的加濟安泰普城堡最後完整畫面。他今受訪表示，此次發生強震的東土耳其因冬季雪況不佳，這個時間幾乎不會有遊客前往，一般旅遊旺季落在3、4月，推估在當地的遊客多位於距離震央較遠的西土耳其。

他表示，該公司今年前往東土耳其的首發團於4月20日出發，目前3團（每團20人）共60個名額已銷售一空，另有第4、第5團仍在銷售中，昨天事發後已陸續有客戶來電詢問，但還沒有旅客確定退訂。以東土耳其目前狀況確實不適合前往，但推估2個月後就能恢復如常。

陳依福指出，東土耳其因公共運輸不發達，多以團客居多，除了此次受影響的哈蘭蜂巢屋、加濟安泰普城堡，當地還有著名的人頭山、異色瞳梵貓、亞拉拉特山等著名觀光特色。

東土耳其當地導遊Adan表示，現在震央都在搶救過程中，他許多朋友仍在這次災難中音訊不明，當地很多手機都不通，也無法聯繫相關朋友，推估很多人都還在瓦礫堆中。

他也說，目前加濟安泰普城堡已完全崩塌，當地傳統伊斯蘭學校、哈蘭蜂巢屋也都毀損，知名的馬賽克博物館 則尚無相關訊息，但98%歷史遺址仍未受到影響，台灣觀光客若3、4月可以前往旅遊、消費，對他們來說會是一大幫助。